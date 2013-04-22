Milyarder Koch Kardeşler gözünü gazetelere dikti

ABD’li milyarder Koch Kardeşler aralarında L.A Times, Chicago Tribune ve Baltimore gibi büyük yayınların da olduğu sekiz büyük gazeteyi satın almayı planlıyor.

Haftasonu New York Times gazetesinde yer alan haberde, ekonomik güçleri siyaset arenası da taşımak ve hükümete olan taleplerini duyurmak için aralarında ABD’nin en büyük yayınlarının yer aldığı Tribune şirketini satın almayı planladıkları ifade edildi.

cnbc'nin haberine göre, NYT’ye göre Koch Kardeşler, ABD’nin kar tatili merkezlerinden Aspen’de düzenlenen bir konferansta bu planlarını insanlarla paylaştı.

Farklı yatırım alanı

Tribune şirketinin bünyesindeki gazetelerin toplam değeri 623 milyon dolar. Satın alma, gerçekleşmesi durumunda bugüne kadar enerji ve imalat alanına yatırım yapmış Kock Kardeşler’in porföyünde büyük bir farklılık yaratacak.

Koch Kardeşler sahip oldukları Koch Industries şirketiyle geçen yıl 115 milyar dolar gelir elde etti.

Seslerini duyurmak için platform

Gazetelerin Koch Kardeşler için siyaset alanında seslerini duyurmak için kullanılacak bir platform olacağına dikkat çekiliyor.

Los Angeles Times, ABD’nin en büyük dördüncü gazetesi, The Tribune ise dokuzuncu sırada yer alıyor.

Kardeşlerin satın almayı planladıkları yayınların içinde ABD’deki İspanyol kökenli vatandaşlara hitap eden Hoy gazetesi de yer alıyor.

Tribune şirketi bünyesinde toplam sekiz yayını barındırıyor.

Koch Kardeşler son olarak 45 bin çalışanına bir uyarı mesajı göndererek, Cumhuriyetçilere oy vermeyenlerin sonuçlarına katlanacağını söylemişti.