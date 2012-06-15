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Dünya

Milyarder iş adamına müebbet hapis!

ABD tarihindeki en büyük saadet zincirlerinden birini kurup yöneten ünlü işadamı R. Allen Stanford, 110 yıl hapse mahkum edildi

15 Haziran 2012 01:08

ABD'de mahkeme ünlü işadamı R. Allen Stanford'u 110 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2009'dan bu yana tutuklu olan Stanford, kurduğu saadet zinciri vasıtasıyla 21 bin kişiyi 7 milyar dolar dolandırmakla yargılanıyordu.

Mahkeme, 20 yıl boyunca Karayipler'deki bankasından mevduat sertifikası satarak yaklaşık 21 bin yatırımcıyı 7 milyar dolar dolandırmakla suçlanan Stanford'u 110 yıl hapse mahkum etti.
 
62 yaşındaki Teksaslı işadamının banka hesaplarına da el konulacak.
 
 
Savcılar, mart ayında 14 dolandırıcılık suçlamasının 13'ünde suçlu bulunan Stanford için 230 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.
 
Haziran 2009'da tutuklanmasından bu yana cezaevinde bulunan Stanford'un duruşması, hapishanede kullanmaya başladığı sakinleştirici ilaçlara bağımlı hale geldiği için ertelenmişti.
 
Doktorlar, aralık ayında Stanford'un tekrar mahkemeye çıkabileceğine dair rapor vermişti.

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