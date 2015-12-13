Milwaukee Bucks, Golden State Warriors'ın 24 maçlık galibiyet serisine son verdi

Golden State Warriors'ın 24 maçlık galibiyet serisi Milwaukee Bucks deplasmanında son buldu. 3 sayılık atışlarda ortalamasının çok altında kalan son şampiyon, rakibine 108-95 skorla yenildi.

NBA’de heyecan 9 maçla devam etti. Sezona olağanüstü bir başlangıç yapan Golden State Warriors’ın serisi sürpriz bir takım karşısında noktalandı.

Golden State’in Los Angeles Lakers’a ait 33 maçlık en uzun galibiyet serisi rekorunu kırıp kıramayacağı merakla bekleniyordu. Ancak 24 maçtır rakiplerine yenilmeyen ve NBA tarihinin en iyi sezon başlangıç rekorunu elinde bulunduran Golden State, Milwaukee Bucks karşısında yıkıldı.

Son şampiyon 7 maçlık deplasman turunun son maçında Milwaukee’ye 108-95 mağlup oldu. Normalde maç başına 13 üçlük atan Golden State, bu kez 26’da yalnızca 6 üç sayı isabeti bulabildi.

Maçın büyük bir bölümünde farkı çift haneli sayılarda tutan Milwaukee’de Greg Monroe 28 sayı ve 11 ribaund ile double-double, Giannis Antetokounmpo 11 sayı-12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

Golden State’in yıldız oyuncusu Stephen Curry 28 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle mücadele ederken, Draymond Green 24 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle salondan ayrıldı.

NBA’de alınan sonuçlar şöyle;

Brooklyn: 100 – LA Clippers: 105

Charlotte: 93 – Boston: 98

Detroit: 118 – Indiana: 96

Atlanta: 78 – San Antonio: 103

Chıcago: 98 – New Orleans: 94

Houston: 126 – La Lakers: 97

Dallas: 111 – Washington: 114

Milwaukee: 108 – Golden State: 95

Portland: 110 – New York: 112