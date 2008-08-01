Milwaukee Bogut ile nikah tazeledi

Tempo24-



Kadrosuna yıldız oyuncu Richard Jefferson'ı ekleyerek dikkatleri üzerine çeken Milwaukee Bucks, Andrew Bogut'un sözleşmesini uzattı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Bogut'un menajeri David Bauman, Avusturalyalı oyuncunun büyük bir ihtimalle 11 Temmuz Cuma günü sözleşme imzalayacağını söyledi.



2005 draftında Milwaukee Bucks tarafından ilk sırada seçilen yıldız oyuncunun çok heycanlı olduğunu belirten Bauman, "Bogut, Milwaukee'nin çok önemli bir aşama kaydettiğini ve kulübün onu takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğünü düşünüyor" dedi.



Geçtiğimiz sezon 78 maçta forma giyen Bogut, 14.3 sayı – 9.8 ribaunt – 2.6 asist ve 1.7 blok ortalaması ile mücadele etmişti.

