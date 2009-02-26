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Dünya

Milutinoviç beraat etti

Eski Sırbistan Devlet Başkanı Milan Milutinoviç, eski Yugoslavya ile ilgili Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde beraat etti.

26 Şubat 2009 02:00

Eski Sırbistan Devlet Başkanı Milan Milutinoviç, eski Yugoslavya ile ilgili Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde beraat etti.

Kosova'da 1999'da Arnavutlara karşı sürdürülen terör kampanyasını yönetmekle suçlanan Milutinoviç ile birlikte yargılanan eski üst düzey Sırp yetkililerden 5'i ise suçlu bulunarak, 15 ile 22 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sanıklar, 2006'da başlayan davada, 800 bin sivilin Sırp güçleri tarafından sürülmesi ve yüzlerce sivilin öldürülmesi nedeniyle cinayet, zorla göç ettirme ve savaş suçu dahil 5 ayrı suçtan yargılanıyordu.

Lahey'deki mahkemenin yargıcı, suçsuz bulunan Milutinoviç'in serbest bırakılması talimatını verdi.

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