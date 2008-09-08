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Spor

Milnalı yıldız otururken bileğini kırdı

Gattuso, saha kenarındaki yedek kulübesinde yeralan banklardan birine oturmak istedi. Ancak bir anda dengesini kaybeden Gattuso, iki bank arasına düştü.

08 Eylül 2008 03:00


Son Dünya Kupası'nın sahibi İtalya Milli Takımı, 24 saat içinde üç oyuncusunu kaybetti. Kıbrıs Rum Kesimi'yle yaptığı maçta Gamberini ve Grosso'nun ardından, antranman sırasında da Gattuso sakatlandı.

Milli takımının tecrübeli orta saha oyuncusu Gennaro Gattuso hastanelik oldu. 2010 Dünya Kupası elemelerinde İtalya- Kıbrıs Rum Kesimi milli takımları arasında dün akşam oynanan ve son dakika golüyle 2-1 İtalya lehine sonuçlanan maçta ilk kez milli olan Fiorentinalı defans oyuncusu Gamberini, maçın 4'üncü dakikasında oyun dışı kaldı. Maç sırasında girdiği ikili mücadelede feci şekilde omzu çıkan Gamberini, acilen hastaneye kaldırıldı. Gamberini'nin omzu ancak genel anestezi yapılarak eski pozisyonuna oturtulabildi.

Lyon'da oynayan diğer defans oyuncusu Grosso ise maçın 18'nci dakikasında girdiği ikili mücadele sonucu saha dışı kaldı. Grosso'nun sırasında 6 ve 7'nci kaburga kimiklerini kırdığı anlaşıldı. Gamberini'nin 15 gün, Grosso'nun ise 1 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

OTURAYIM DERKEN SAKATLANDI

Gattuso ise takımın bugünkü antrenmanı sırasında görünmez kaza kurbanı oldu. Gattuso, saha kenarındaki yedek kulübesinde yeralan banklardan birine oturmak istedi. Ancak bir anda dengesini kaybeden Gattuso, iki bank arasına düştü.

Sol elinin üzerine düşen Milan'ın orta saha oyuncusu Gattuso'nun bilek kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Gorizia Hastanesi'nde ameliyata alınan Gattuso'nun ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı ise henüz netleşmedi

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