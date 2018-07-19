Millli Savunma Bakanı Akar, takım elbiseyle sıfır noktasında

Yeni Kabine'de Milli Savunma Bakanı olarak yer alan Hulusi Akar, Genel Kurmay Başkanlığını devretmesnin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesiyle birlikte yeni görevini sınırın sıfır noktasında askerlerle birlikte kutladı. Sınıra takım elbiseyle giden Akar, "Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık" dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt içindeki ilk ziyaretini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Çukurca kırsalındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi

Akar ve komutanlar dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçen Akar, harekat merkezinde bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgi aldı. Akar ve beraberindekiler buradan askeri helikopterlerle Çukurca kırsalındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.

"Kutlamayı dağbaşında sizlerle yapmak istedik"

"Yeni görevlerimize yönelik kutlamayı burada, Dağbaşı'nda sizlerle birlikte yapalım istedik" diyen Akar, Mehmetçik'in bölgede çok önemli görevleri yerine getirdiğini vurguladı.

Terörle mücadeleye yönelik başlatılan yeni safha kapsamında önemli başarıların kazanıldığını ifade eden Akar, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda bu bölgelerde teröristler vardı. Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, takibe devam ediyoruz. Gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir."

Askerlerden her zaman tetikte olmalarını isteyen Akar, "Bizim amacımız, herbirinizin vatan görevini, hakkı, namusu, şerefiyle yaptıktan sonra sağ salim sevdiklerinize kavuşmanızı sağlamaktır. Biz, komutanlarınız hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.