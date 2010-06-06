'Millli Eğitim sadece ona, koca bir salon tahsis etti'

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Öğrenci Hakkı Kayacı, ailesinin sınav takviminin işlemesinin ardından Adana'dan Darende'ye taşınması nedeniyle sınava, Darende Lisesi'nde açılan yedek salonda tek başına girdi. Kayacı'ya sınav süresince iki gözetmen eşlik etti.Gözetmenler eşliğinde tek başına sınavı tamamlayan Kayacı, böyle bir uygulama beklemediği için ilk başta heyecanlandığını ve şaşırdığını ifade ederek, bu heyecanı üzerinden çabuk atarak soruları cevaplandırdığını belirtti.Sınavının çok iyi geçtiğini ve gözetmenlerin de kendisini olumlu yönde motive etmeye çalıştığını dile getiren Kayacı, şöyle dedi:''Benim heyecanlandığımı görünce, gözetmenler benimle ilgilendiler. Hatta, 'bak milli eğitim sadece sana koskoca bir salon ve iki gözetmen tahsis etti, özel olduğunu bil' şeklinde espri yaparak bana yardımcı olmaya çalıştılar. Sınavım iyi geçti. Başarılı bir sonuç bekliyorum.''