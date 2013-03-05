Milliyet'teki kriz şimdilik çözüldü

Milliyet’te "İmralı zabıtları"nın yayımlanması ardından çıkan kriz şimdilik çözüldü. Kıdemli yazar "Hasan Cemal'in yazılarına en çok iki hafta ara vermesi" üzerinde anlaşılırken "Can Dündar'ın yazılarına devam etmesi" kararlaştırıldı.

Namık Durukan imzalı “İmralı zabıtları” başlıklı haber, Milliyet gazetesinde 28 Şubat Perşembe günü yayımlandıktan iki gün sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eğer böyle gazetecilik yapacaksan, batsın senin gazeteciliğin" çıkışına hedef oldu. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, "İmralı zabıtlarıyla tarih yazmak" başıklı yazısında (4 Mart 2013) "Pusulamız şaşmaz: Haber doğruysa basarız! Sayın Başbakan’ın ‘Batsın böyle gazetecilik’ sözlerini üstümüze almıyoruz!" dedi ve yazısını "Namık’ın haberi doğrudur. Aksi kanıtlanırsa mesleği bırakmaya hazırım" ifadesiyle sonlandırdı.

Sürecin Milliyet'te krize yol açtığı ortaya çıkarken gazetede haftanın altı günü yazan kıdemli gazetecilerden Hasan Cemal'in yazısının yayımlanmaması dikkat çekti. T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın "Ellerimizde kovalar, berbat ettiğiniz gazeteciliği temizlemek için buradayız!" başlıklı yazısına (5 Mart 2013) göre, "Başbakan'ın çıkışı üzerine devreye giren gazete patronunun çıkardığı krizden haberdar olan Hasan Cemal, bugün yayımlanacak yazısını göndermedi. Gazeteden de hiç kimse Hasan Cemal'den 5 Mart Salı günü çıkacak yazısını istemedi!"

Cemal'in yazılarının yanı sıra Can Dündar'ın yazılarının akıbetinin de meçhul olduğu söylenirken, Milliyet'teki krizin şimdilik çözüldüğü belirtildi. Gazetede "Dündar'ın yazılarının yayımına devam" kararı alınırken, "Hasan Cemal'in yazılarına en çok iki hafta ara vermesi" üzerinde anlaşıldı. Ancak Cemal, iki hafta beklemeden de yazılarına başlayabilecek.