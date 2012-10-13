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Milliyet'te nöbet değişimi

Derya Sazak, Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevini devraldı...

13 Ekim 2012 22:05

Milliyet’te Abdi İpekçi ile simgeleşen genel yayın yönetmenliği görevinde nöbet değişikliği yaşandı. Tayfun Devecioğlu bayrağı Derya Sazak’a devretti. Demirören Ailesi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Basında güvenin simgesi olan Milliyet’te Demirören Ailesi’yle başlayan yeni dönemde Tayfun Devecioğlu, 3 yıl süreyle zor günlerde de başarılı bir yönetim sergilemişti. Milliyet, 62 yıllık köklü tarihinin ‘doğru haber, özgür yorum’ ilkesi ve etik kuralları çerçevesinde geleceğe yolculuğunu Derya Sazak’ın yönetiminde de aynı iddia ve başarıyla sürdürecek."

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilen Derya Sazak bu görevi 1995-1998 yılları arasında da üstlenmişti.

Gazeteciliğe Ankara Rüzgârlı Sokak’ta Yeni Ulus gazetesinde 1975 yılı sonunda başlayan Sazak, Anka Ajansı’nda dört yıl siyasi muhabir olarak çalışmış, 1982 yılında Güneş gazetesinin kuruluşunda yer almıştı.

1983 yılından bu yana Milliyet’te parlamento muhabiri, Ankara Büro şefi, Ankara Temsilcisi olarak çalışan 28 Şubat sürecinde gazetenin genel yayın yönetmenliğini yapan Sazak, “Siyaset Günlüğü” köşesini yazmaktadır.

Sazak’ın, Bülent Ecevit’le birlikte Körfez Savaşı sırasında Bağdat’ta gerçekleştirdiği röportajları konu alan “11 Eylül Gölgesi Saddam” adlı bir kitabı bulunmaktadır.

1956 Ankara doğumlu olan Sazak, evli ve bir çocuk babasıdır. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunudur. Son dönemde gazetenin “Okur Temsilcisi” (Ombudsman) olarak da görev yapıyordu.
Sazak, 5 yıldır Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik, televizyon haberciliği ve etik dersleri vermektedir. Sazak, öğrencileriyle birlikte suikast kurbanı üç gazeteci, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu ve Hrant Dink’in gazetecilik yaşamlarını konu alan “Faili Meşhur” adlı belgesel bir filme de imza attı.

milliyet.com.tr adresinden alınmıştır

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