Milliyet'te Genel Yayın Yönetmeni değişti; Sazak gitti, Fikret Bila geldi



Demirören grubuna satıldıktan sonra mart ayında 15 yıllık köşesi kapatılan Hasan Cemal nedeniyle sarsıntı yaşayan Milliyet gazetesinde Derya Sazak Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı, yerine Ankara Temsilcisi Fikret Bila getirildi. Sazak'ın Milliyet'te köşe yazarı olarak devam edeceği öğrenildi. Milliyet Ankara Haber Müdürü Serpil Çevikcan Bila'nın yerine Ankara Temsilciliği'ne atandı. Çevikcan'ın yerine de, gazetenin yargı muhabiri ve Haber Müdürü Yardımcısı Gökçer Tahincioğlu getirildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, gazetenin "İmralı tutanakları" haberini savunması üzerine "Batsın sizin gazeteciliğiniz" sözleriyle tepki gösterdiği Hasan Cemal'in mart ayında gazeteden kopmasının ardından Can Dündar'ın da durumunun tartışıldığı Milliyet gazetesinde genel yayın yönetmeni değişti. Derya Sazak'ın yerine, gazetenin en kıdemli isimlerinden Milliyet Ankara Temsilcisi Fikret Bila Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirildi.

Haberi önce Medyatava duyurdu. T24'ün Milliyet kaynakları ile görüşerek teyit ettiği bilgilere göre, Derya Sazak köşe yazarı olarak Milliyet'te kalacak.

Derya Sazak da, Milliyet'in Ankara Temsilciliği görevinden sonra Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmiş, gazetenin kısa bir süreliğine Korkmaz Yiğit'e geçmesinin ardından bu görevden ayrılmıştı. Sazak, Tayfun Devecioğlu'nun ardından ikinci kez Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilmişti.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitiren Fikret Bila, çalışma hayatına Sayıştay uzmanı olarak başladı, ancak kısa bir süre sonra ağabeyi merhum gazeteci Hikmet Bila'nın da önemli isimleri arasında yer aldığı Milliyet'e geçti. Bila, muhabirlik yıllarının ardından Milliyet'te Ankara İstihbarat Şefliği ve Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi.

Derya Sazak, genel yayın yönetmenliği görevinden ayrıldıktan sonra çalışanlara veda mesajı yazdı. Yeni atamayı da duyuran Sazak, çalışanlara teşekkürlerini sundu.





İşte Sazak'ın veda mesajı:



"Değerli çalışma arkadaşlarım,



Genel Yayın Yönetmenliği görevimden ayrılıyorum.



Birlikte çalıştığımız 9,5 ay süresince; Milliyet kimliğinin yeniden inşası ve yapılandırılması sürecinde, İmralı Tutanakları başta Obama röportajı, Gezi Parkı haber ve yorumlarıyla Türkiye’de dürüst, namuslu, saygın gazeteciliğin –istenirse- pekâla yapılabileceğini kanıtlayan değerli çalışma arkadaşlarıma özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür ederim.



Bu teşekkürde en büyük payı Tahir Özyurtseven, Umut Alphan, Bertan Ağanoğlu, İlke Gürsoy yönetimindeki Yazı işleri ekibimiz, Haber Araştırma, Ekonomi, Dış Haberler, Ek Yayınlar, Spor ve Fotoğraf servislerimizle, yurtiçi ve yurtdışında gece gündüz çalışan muhabirlerimiz ve yazarlarımız hak ediyor.

Aynı teşekkürü idari servislerdeki arkadaşlarımıza, baskı, teknik, satış, pazarlama ve reklamdan sorumlu tüm çalışan ve yöneticilerimize iletirim.



Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlenen arkadaşım Fikret Bila’ya yeni Ankara Temsilcimiz Serpil Çevikçan ve Ankara Haber Müdürlüğü’ne getirilen Gökçer Tahincioğlu’na başarılar dilerim.



Sevgi ve saygılarımla,



Derya Sazak

Fikret Bila kimdir?

1958 yılında Zonguldak'ta doğan gazeteci Fikret Bila, 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1980-1985 yılları arasında Sayıştay Denetçiliği görevini yürüten Bila, 1986 yılında Gazi Üniversitesi’nde yaptığı doktora çalışmalarını tamamladı.

CNN Türk'te Ankara Kulisi programını sunan Fikret Bila, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevinde bulundu. Bila, Milliyet gazetesinde "Yön" başlığı altında köşe yazıları yazmaktadır.