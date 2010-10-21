T24- Habertürk yazarı Yavuz Semerci, Milliyet gazetesinin son 5 yıllık gelir – gider tablosu ve gelecek 5 yıla yönelik hedeflerine ilişkin verilerle gazetenin değer analizini yaptı.

Semerci’nin bugün (21 Ekim 2010) yayımlanan “Milliyet’in değeri ne kadar” başlıklı yazısı şöyle:

Doğan Grubu’nun medya şirketlerinin satışına yönelik süreç devam ediyor. Geçen hafta kısa bir değerlendirme yapmıştım. Özellikle Milliyet, Fanatik ve Posta’nın yayıncısı olan Doğan Gazetecilik AŞ’nin borsa değerinin “aşırılık” içerdiğine yönelik kuşkularımı dile getirmiştim. Temel amacım, yabancı yatırımcıların Türk medya sektörüne girerken nasıl hareket edeceklerini ve ne tip bir teklif vereceğini anlamaya çalışmak...Dün elime, Türk basınının önemli gazetelerinden Milliyet Gazetesi’nin son beş yıllık özet gelir ve gider tablosu ile önümüzdeki 5 yıla yönelik projeksiyonu geçti... Yatırımcıları bilgilendirdikleri dataroom’dan çıkma bilgiler. (Bu bilgilerin dışarıya çıkmış olması Doğan Grubu’nu kızdırabilir ama konuyla ilgili birisi olarak bana ulaştırılan bilgiyi saklama lüksüm yok... )Rakamları görünce, Türkiye’de bir gazete çıkarmanın ve tutturmanın zor, ancak bir gazeteyi değerli ve kâr eder halde tutabilmenin ise çok daha zor olduğunu anlıyorsunuz. Rakamları aktarmadan önce üzülerek söylemeliyim ki bugün yabancı bir yatırımcı, Milliyet’i tek başına satın almak istese, uluslararası kabul görmüş değerleme esaslarına göre teklif edeceği rakam (EBITDA çarpı 10, ki bu oran bile yüksek) 70 milyon doları geçmez... Eğer sıfırdan böyle bir gazete yaratmak isterseniz harcayacağınız rakam 200 milyon doları bulur. Hayat böyle. Alıcı, yeni bir gazete kurmak değil, kurulu olanı edebildiği kâr üzerinden satın almak istiyor.2005 yılında günlük 261 bin ortalama tirajı olan, 2010 ilk altı ayında ise ortalama günlük tirajı 196 bine düşen Milliyet Gazetesi’nin önümüzdeki 5 yıl içinde günlük tirajı 188 bin olarak öngörülmüş. (Türk basınındaki rekabet şartları ve Milliyet‘in şu anki tirajlarının ortalama 140 binlerde oluştuğu dikkate alındığında 188 bin günlük tiraj iddialı bir rakam gibi geliyor bana... )Bir şirket ana faaliyetlerinden kâr elde edebilirse anlamlı bir satın alma değeri oluşuyor. Bu nedenle alıcılar bilanço kârına değil, EBITDA’ya bakıyor. Milliyet Gazetesi’nde yıllar itibarıyla durum şu: 2005: Eksi 2 milyon dolar, 2006: Eksi 7.5 milyon dolar, 2007: Eksi 4.2 milyon dolar, 2008: Eksi 6.3 milyon dolar, 2009: Eksi 8.4 milyon dolar... Tahminler de şöyle: 2010: Eksi 7.3 milyon dolar, 2011: 884 bin dolar, 2012: 6 milyon dolar, 2013: 10.7 milyon dolar, 2014: 17 milyon dolar: 2015: 17 milyon dolar...Değerleme işleri biraz karışıktır. Geleceği bugünden satmak sanıldığı kadar kolay değildir. Doğan yönetimi, kendi hesaplarına göre Milliyet bugün değil de 5 yıl sonra satılırsa çok değerli olacağını varsayıyor ama gelir ve giderlere bakıldığında gelecekte böyle bir EBITDA üretmek neredeyse imkânsız.Gelecekte Milliyet ana faaliyetlerinden nasıl kâr edecekmiş diye baktığınızda ana artış reklam gelirlerinden oluşuyor. Tahminlere göre, son beş yılda gazetenin yıllık reklam geliri 50 milyon dolarlardan (ki 2009 yılında 41 milyon dolara düştü) 80 milyon dolarlara çıkıyor. Doğan Grubu’nun pazarı yönlendirme gücüne rağmen tirajları düşen, reklam gelirlerini artıramayan, tam tersi gazete reklam pazarından aldığı yüzde 7’lik payı yüzde 5’lere düşen bir gazetenin, gelecek beş yıl içinde (hem de başka bir grupta) yıllık 80 milyon dolarlık reklam alacağını varsaymak akılcı değil. Milliyet’in 80 milyon dolarlık bir reklam geliri elde etmesi için yazılı basına ait reklam pastasının yıllık 1 milyar 600 milyon dolarlar olması gerekiyor. Eğer böyle bir çıkış var ise, Türk reklam sektörünün büyüklüğü de yıllık 2-2.5 milyar dolar civarından, birkaç yılda 6 milyar dolara ulaşmış demektir... Yani hesap biraz karışık.Bu köşede rakamların detaylarını gösteren tabloyu koymadım. Ekonomi servisiyle paylaştım. Onlar değer görürlerse, okurlar yarın sayfalarında Milliyet’in internet de dahil gelir-gider kalemlerini görebilir.Doğan Gazetecilik AŞ’nin şu anki piyasa değeri 230 milyon dolar. Bu şirketin iki değerli markası var, birisi Milliyet, diğeri Posta Gazetesi... Posta’nın rakamlarını bilmiyorum. Galiba ana faaliyetlerinden 35 milyon TL gelir elde ediyor. Milliyet‘in ürettiği zarar, bu gazetenin gelirleriyle dengeleniyor ve ortaya doğru düzgün EBITDA üretemeyen bir halka açık şirket çıkıyor. Bu şirket gerçekten satılırsa, değeri açısından yatırımcıların hayal kırıklığına uğrayacağını garanti ederim. Ama satış gerçekleşmez ise gerçek değeri tartışma konusu olmayacağından ve hiçbir aracı kurum analisti de “bu pahalı” demeyeceğinden durum idare edilir!