Milliyet'e tepki: Bu haberle neyi amaçladınız, atma Ziya!

milliyet.com. tr' 'nin 'Afrin’den şok fotoğraf' başlıklı haberi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Haberde, “Afrin'den şiddetli geçen bir çatışmanın ardından bulunan bir mermi kovanının havada başka bir mermi ile çarpışarak içinde kaldığı görüldü” ifadeleri yer aldı.

Milliyet gazetesi, internet sitesinde yayımlanan fotoğrafa ilişkin “TSK ve ÖSO'nun Afrin'de PKK/YPG'ye karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndan zaman zaman yaşanan çok şiddetli çatışmaların ardından ortaya çıkan manzara tüyler ürpertti. Afrin'de PKK'lı teröristlere karşı amansız bir mücadele veren kahraman Mehmetçik ile ÖSO birlikleri çıkan bir çatışmanın ardından gördükleri mermi kovanı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi” açıklaması yapıldı.

Sosyal medyadan tepki

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sosyal medya kullanıcıları Çanakkale Savaşında havada çarpışan merminin fotoğrafını da paylaşarak Milliyet’in “yalan haber” yaptığını belirtti. Habere, “Milliyet, Afrin’den diye bir haber paylaşmış. Mermi ateşlendiği anda silah namlusundan mermi çekirdeği fırlar, silahın yanından boş kovan yere düşer. Kovan ve Çekirdek ateşlendiğinde ayrılır. Bu haber ile neyi amaçladınız?” diye tepki geldi.