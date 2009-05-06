Milliyetçiler 30 yıl sonra muhalefette

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask özerk yönetiminde 30 yıl aradan sonra milliyetçileri muhalefette bırakan yeni hükümet kuruldu



Bask bölgesinde 1 Nisan’da yapılan özerk yönetim seçimlerinden sonra İspanya'da iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Bask bölgesindeki kolu olan PSE, 78 sandalyeli Bask parlamentosundan 25 sandalye kazanırken, dışardan 13 sandalye ile Halk Partisi (PP) ve 1 sandalye ile Demokrasi ve İlerici Birlik (UPYD) partisinin desteğini alarak tek başına hükümeti kurdu.



Seçimlerde 30 sandalye çıkaran Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ise hükümeti kurmak için yeterli desteği bulamayarak, 30 yıl sonra ilk kez muhalefette kaldı.



Bask parlamentosunda dün yapılan Bask başkanlığı seçimini, son 10 yıldır Bask başkanı olan Juan Jose İbarretxe'ye (PNV) karşı aday olan PSE'nin lideri Patxi Lopez, 78 milletvekilinin 39'unun oyunu alarak kazandı.



İlk sosyalist Bask başkanı (Lehendakari) olan Lopez yaptığı konuşmada, "Gün ve gün ETA'nın karşısında olan bir Lehendakari olacağım. Hükümetim, ETA'ya karşı tüm güçlerini kullanacak. Eğer terörizmin ortadan kalkmasını istiyorsak sadece teröristleri yakalamak yetmez. Onların kamuoyuna açıklamalarına karşı tavır koymak, dernek veya medya gibi sosyal alanlarda meşruluğunu ortadan kaldırmak zorundayız" dedi.



ETA yanlısı siyasi partilerin ilk kez geçen 1 nisan'daki seçimlere katılmasının yasaklanmasına atıfta bulunarak, "Bu parlamentoda terörizme destek veren hiç kimsenin olmamasından mutluluk duyuyorum" diyen Lopez, terörizme karşı mücadelede tüm demokratik siyasi partilere "birlik" çağrısında bulundu.



Lopez, hükümetin mücadele edeceği sorunların başında ETA terörü dışında, ekonomik kriz ve Bask bölgesinde İspanyolca ile Baskça dillerinde eğitim konuları bulunuyor. Lopez, ekonomik krize karşı 3 milyar euroluk yatırım sözü de verdi.



Bu arada, son 3 meclis yasama döneminde Bask başkanı olan İbarretxe, konuşmasında seçimleri kazanan partinin PNV olduğunu, yeni kurulan hükümetin Bask halkının arzusunu yansıtmadığını öne sürdü. İberretxe, PSE ve PP'nin "Bask ulusal kimliğini silmek için birleştiğini" iddia etti.



İspanya'nın önde gelen El Pais, El Mundo veya ABC gibi gazeteleri de Bask özerk bölgesindeki PP destekli PSE hükümeti için "tarihi değişim ve birlikte yaşam için büyük fırsat" yorumunu yaptı.



PP'nin Bask bölgesindeki lideri Antonio Basagoiti, "Bask bölgesinde barış, özgürlük, birlikte yaşam ve vatandaşların refaha kavuşması için fırsatlar sunabileceğine inandıkları için Lopez'e destek verdiklerini" söyledi.



Lopez'in Bask başkanı seçilmesi, Bask özerk parlamentosunun ilk kadın başkanı olan Arantza Quiroga (PP) tarafından İspanya Kralı Juan Carlos'a yarın bildirilecek ve resmi gazetede yayımlanmasının ardından Lopez yeni görevine başlayacak. (A.A)

