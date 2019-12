Milliyetçi Haider yine 'uçtu'

Avusturya'nın aşırı sağcı lideri Haider, suç işleyen yabancı göçmenler için tartışmalı bir öneri getirdi: "Elektronik pranga takıp izleyelim. İyi davranıp davranmadıklarını anlayalım." Göçmenler ise bu öneriye ateş püskürdü..



Avusturya'da genel seçimlerden oylarını artırarak çıkan aşırı sağcı BZO partisi lideri Jörg Haider iktidara gelebilmek için FPÖ partisi lideri Karl Heinz Strache ile ortaklık yolları ararken şimdiden "gelecek" hayalleri yabancı basında yer almaya başladı...



Alman Bild gazetesi şu an Kaernten eyaleti Başbakanlık görevini yürüten Haider'in kendi internet sitesine yaptığı bir açıklamaya sayfalarında yer verdi.



'Sınırdışı edilsinler'



Suç işleyen her göçmenin sınırdışı edilmesini isteyen ve bu amaçla Kaernten eyaletinde birçok sert düzenleme yapan Haider açıklamasında, "Suç işlemiş olan göçmen kökenlilere elektronik pranga takalım. Böylece ülkemizde misafir konumunda olan bu kişilerin iyi birer misafir gibi davranıp davranmadığını kontrol edebilelim" diyor.



Bununla da yetinmeyen Haider, suç işleyen her göçmenin hapishaneler yerine özel "ıslahevlerine" konulmasını gündeme getirdi. Kendi eyaletinde bulunan ıslahevini örnek olarak gösteren Haider, yaşı kaç olursa olsun suç işlemiş olan göçmenin bu tarz bir ıslahevinde çok daha rahat kontrol altında tutulabileceğini söyledi. Islahevinde her göçmenin psikolojik testlere tabi tutulacağını belirten sağcı lider daha sonra göçmenlerin sınır dışı edileceğini belirtti.



Sosyalistler tepkili



Haider hakkında bir suçlama olan göçmeni doğrudan ıslahevine yollayacaklarını hatta bu uygulamayı daha önce suçunun cezasını çekmiş olan göçmenlere kadar genişleteceklerini söyledi. Ancak Avusturyalı ırkçı lider Haider'in bu açıklamasına göçmen birlikleri ve diğer siyasi partiler tepki gösterdi. "Ülkede bulunan gençlik yasası, suç yasaları göz ardı edilecek. 16 yaşında suç işleyen bir gencin kendinden büyüklerle aynı yerde tutulup testlere tabi tutulup sınır dışı edilmesi düşünülemez" dedi.