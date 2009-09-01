Milliyetçi Bulgarlardan Türkçe habere protesto

Bulgaristan'da ırkçı ve aşırı milliyetçi ATAKA partisinin yayın organı Türkçe haberlerin kaldırılması için imza kampanyası başlattı.



Ülkede 8 yıldır günde 15 dakika olarak yayınlanan Türkçe haber bülteninin yasaklanmasını talep eden ATAKA partisinin isteği üzerine başlatılan kampanya çerçevesinde SKAT TV elemanları başta Başkent Sofya olmak üzere büyük şehirlerin merkezlerine kurdukları standlarda halktan imza toplamaya çalışıyor.



Kendisini "araştırmacı gazeteci" olarak tanıtan kampanya sorumlusu Nenço Nenov, "BNT;de Türkçe haber yayınlarının yasaklanması SKAT izleyicilerinin bir talebidir. İzleyicilerimiz Devlet Televizyonunda Türkçe yayın istemiyorlar. Toplanan imzaları Eylül ayında parlamentoya ulaştıracağız" dedi.



Büyük bir bölümü orta yaşın üzerindeki vatandaşlardan olmak üzere Sofya;da 2 bin 200, ülke genelinde ise 40 bin imza toplandığını belirten Nenov, "Bulgaristan;da Türk yok. Müslümanlar var. Kendini Türk olarak görenler sadece kendilerine zarar veriyorlar" iddiasında bulundu.



BNT;deki Türkçe haber yayınların halk arasında ayrım yarattığını öne süren Nenov Bulgaristan'ın resmi dilinin Bulgarca olduğunu ve her Bulgar vatandaşının Bulgarca bilmesi gerektiğini söyledi.



Nenov, Eylül ayı sonuna dek sürdürmeyi planladıkları kampanyadan sonra bu kez TRT;de Bulgarca yayın yapılması talebi ile başka bir kampanya başlatacaklarını bildirdi. Nenov Türkiye;de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarından bu konuda istek geldiğini ileri sürdü.



Başbakan Boyko Borisov, parlamentoda kendisine şartsız destek veren tek parti olan ATAKA;nın Türkçe haberleri yasaklanması talebinin parlamento grupları arasında görüşülmesi gerektiğini söylemişti.

