Milliyetçi Bulgarlardan Türkçe habere protesto

Bulgaristan'da ırkçı ve aşırı milliyetçi ATAKA partisinin yayın organı Türkçe haberlerin kaldırılması için imza kampanyası başlattı.
Ülkede 8 yıldır günde 15 dakika olarak yayınlanan Türkçe haber
bülteninin yasaklanmasını talep eden ATAKA partisinin isteği üzerine başlatılan
kampanya çerçevesinde SKAT TV elemanları başta Başkent Sofya olmak üzere büyük
şehirlerin merkezlerine kurdukları standlarda halktan imza toplamaya
çalışıyor.
Kendisini "araştırmacı gazeteci" olarak tanıtan kampanya
sorumlusu Nenço Nenov, "BNT;de Türkçe haber
yayınlarının yasaklanması SKAT izleyicilerinin bir talebidir. İzleyicilerimiz
Devlet Televizyonunda Türkçe yayın istemiyorlar. Toplanan imzaları Eylül ayında
parlamentoya ulaştıracağız" dedi.
Büyük bir bölümü orta yaşın üzerindeki
vatandaşlardan olmak üzere Sofya;da 2 bin 200, ülke genelinde ise 40 bin imza
toplandığını belirten Nenov, "Bulgaristan;da Türk yok. Müslümanlar var. Kendini
Türk olarak görenler sadece kendilerine zarar veriyorlar" iddiasında
bulundu.
BNT;deki Türkçe haber yayınların halk arasında ayrım yarattığını
öne süren Nenov Bulgaristan'ın resmi dilinin Bulgarca olduğunu ve her Bulgar
vatandaşının Bulgarca bilmesi gerektiğini söyledi.
Nenov, Eylül ayı
sonuna dek sürdürmeyi planladıkları kampanyadan sonra bu kez TRT;de Bulgarca
yayın yapılması talebi ile başka bir kampanya başlatacaklarını bildirdi. Nenov
Türkiye;de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarından bu konuda istek geldiğini ileri
sürdü.
Başbakan Boyko Borisov, parlamentoda kendisine şartsız destek
veren tek parti olan ATAKA;nın Türkçe haberleri yasaklanması talebinin
parlamento grupları arasında görüşülmesi gerektiğini söylemişti.