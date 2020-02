Milliyet yılın sporcusu ödülleri için 50 kişilik jüri toplandı

İstanbul DHA

Son üç yıldır erkek bakımının lider markası Gillette ile yapılan iş birliği ile gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri\'nde, bu yıl halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Türkiye\'nin en önemli spor adamları, spor müdürleri ve spor yazarları bir araya geldi.

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır ve P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu\'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Jüri Toplantısı\'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, UEFA ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, hakem Cüneyt Çakır gibi isimlerin de yer aldığı 50 kişilik jüri, belirlenen 63 ön aday arasından 7 kategori için seçimini belirledi.

Buna göre 7 kategoride verilecek ödüllere aday olan isimler ve takımlar Milliyet Gazetesi\'nde halka duyurularak oylamaya açılacak. Oylama Ocak ayından itibaren Milliyet Gazetesi ve yilinsporcusu.milliyet.com.tr üzerinden yapılabilecek.

BAYINDIR: \"GÜNEYDOĞU ANADOLU\'DA BAZI OKULLARIMIZA SPOR MALZEMESİ YARDIMI YAPACAĞIZ\"

Milliyet Spor Müdürü Tayfun Bayındır, jüri toplantısında spor dünyasının her yıl biraz daha iç içe geldiğini belirtti, \"Geleneksel anketimizin bu yıl 65.\'sini düzenliyoruz. Üç yıldır da bir yol arkadaşı ile ilerliyoruz. Gillette\'e bir kez daha buradan çok teşekkür ediyorum. Her yıl artan bir katılım var. Geçen yıl üç milyonun üzerinde oy topladık. Bu sayede 20 milyon insana dokunabiliyoruz diye düşünüyorum. Bu yıl biraz daha yeniliklerle karşınıza çıkıyoruz. Bu yıl bir sosyal sorumluluk projesine de dahil olduk. Güneydoğu Anadolu\'da bazı okullarımıza spor malzemesi yardımı yapacağız. Bu sene ipad, cep telefonu gibi ödüllerden vazgeçtik. Bu tür ödüller dağıtmak yerine buradaki gücümüzü Gillette ile birleştirip, yanımıza TMOK\'u da alıp bir sosyal sorumluluk projesine çevirmeye karar verdik. İhtiyacı olan okullara spor malzemesi desteği yapacağız. Buradan Uğur Erdener\'e de teşekkür ediyorum. Dağıtım sırasında bazı antrenörlerimiz de spor konusunda okullara gidip bilgiler verecekler\" ifadelerini kullandı.

TURNAOĞLU: \"35 BİN ÖĞRENCİYE SPOR MALZEMESİ DESTEĞİ VERMEYİ HEDEF KOYDUK\"

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da, \"Milliyet ile olan iş birliğimiz gayet güçlü gidiyor. Bu sene küçük bir ekleme yaptık. O da sosyal sorumluluk adına. Üç milyona dokunan organizasyonun başka kitlelere ulaşması da gerekiyor. Gillette, Milliyet ve TMOK olarak 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği vermeyi hedef koyduk. Bu hedefi de yakalayacağız\" dedi.

DEMİRÖREN: \"HER GEÇEN YIL BÜYÜYEN BİR AİLEYİZ\"

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 64 yıldır onur ve gururla yaptıkları Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerinin bu yıl 65.\'sini yapmak için biraraya geldiklerini söyledi, \"Her geçen yıl büyüyen bir aileyiz\" dedi.

Demirören, \"Bundan dolayı da spor müdürlerime yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Burada en büyük teşekkürü de sponsorumuz Gillette\'e yapmamız gerekiyor. Aslında sporu ve sporcuyu destekleyen her sponsora teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü bu desteklerle kulüplerimiz ve sporcularımız yaşıyor. 65. yıl benim için ayrıca önemli. Rahmetli babam Erdoğan Demirören adına da bir özel ödül koyacağız. Bu ödülü sporculara değil, onlara destek veren kurumsal firmalar için yapmayı düşünüyoruz. Çünkü sponsorlara çok ihtiyacımız var\" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: \"BU ORGANİZASYONUN 65. YILINA GİRMESİ BÜYÜK BİR BAŞARI\"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önemli bir ödül töreninin jüri toplantısında bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Kasapoğlu, \"Bu bir araya gelişin vesilesi olan başta Yıldırım Demirören ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Aynı ailenin mensuplarıyız. Amacımız ülkemizin yarınları, geleceğimiz. Bu anlamda biz sporun hem tabana yayılması hem de sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada başarılı olması adına çok çalışıyoruz. Bu organizasyonun 65. yılına girmesi büyük bir başarı. Gelenek olmak kolay bir olgu değil. Bu geleneğin bu kadar güçlü bir şekilde bugünlere taşınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merhum Erdoğan Demirören\'in hem sporumuza hem de ekonomimize verdiği katkı hepinizi malumu. Onu rahmetle yad ediyorum. Onun adına verilecek ödülün de anlamlı olduğuna inanıyorum\" diye konuştu.

Türk sporu adına herkese büyük görevler düştüğünü vurgulayan Bakan Kasapoğlu, \"Bu birliktelikleri daha fazla yaşamamız gerekiyor. Daha çok projeyi omuz omuza birlikte gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu ödül töreninde, çocukların ihtiyaçlarını giderme konusunda bir sosyal sorumluluk projesi de olacak. Sponsorlara da teşekkür ediyorum. Madem böyle bir sosyal sorumluluk projesi de var, ben de bakanlık olarak kendimizi bu sorumluluğa dahil ediyorum. Bu sorumluluğu hep birlikte büyütelim. Bu da bizim müjdemiz olsun. Herkese, hem ülkemiz hem de insanlık adına, sporumuz ve gençliğimiz adına çok daha sağlıklı, başarılı, huzurlu bir yıl diliyorum\" ifadelerini kullandı.