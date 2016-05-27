Milliyet yazarı: Vizesiz AB için terör tanımı değiştirilirse, FETÖ üyeliğinden tutuklanan yüzlerce kişi serbest kalır

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerginliğe neden olan Geri Kabul Anlaşması'yla ilgili olarak, "Mesele Fethullah. FETÖ. Savcıların FETÖ diye tanımladıkları yapı, terör tanımı AB’nin istediği şekle girerse FETÖ üyesi olmaktan tutuklanan yüzlerce kişi anında serbest kalır. Savcılar, FETÖ diye bir örgüt tanımı yapamazlar. Kimseyi o örgüte sokamazlar. İktidar bu sebeple terör tanımını somutlaştırmıyor, silahla, eylemle sınırlamıyor. Avrupa da Ankara terör tanımını değiştirmediği için vizeyi kaldırmıyor" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Vizenin kalkmasına Fethullah engeli" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Binali Bey hükümetinin ‘Çok dost, az düşman’ sloganıyla yola çıktığı söyleniyor ama!..

Papaz olduklarımız listesine Avrupa da girdi girecek gibi..

Başta Almanya!..

Merkel köprüleri ha attı atacak..

Mesele ne?

Mülteci geri kabul anlaşması karşılığında vizeyi kaldıracaklardı ya..

Bunu için 72 kriter koymuşlardı..

O anlaşma!..



***



Kriterlerden biri terör tanımının AB normlarına uydurulması.. Yani terörle mücadele yasasının değiştirilmesi..

AB’nin bu kriteri yeni değil.. 16 Aralık 2013 tarihli anlaşmada var.. O anlaşmaya göre; Ankara 72 kriteri yerine getirecek, mültecileri geri kabul anlaşmasını onaylayacak, karşılığında Schengen kalkacaktı..

Davutoğlu hükümeti ekim ayını hazirana ayına çekmeye kalktı..

Büyük başarı..

AB ile yeni dönem..

Artık eskisi gibi olmayacak diye pazarlanan buydu..

Davutoğlu muz kabuğuna basınca ‘başarı’ diye pazarlayanlar da sesini kesti..



***



Neyse yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğimizi zannederken, Cumhurbaşkanı terör tanımının değişmeyeceğini ilan etti..

AB ile papaz olmamızın nedeni bu.. AB ısrar ediyor, Ankara ayak sürtüyor..

Ankara, vize kalkmazsa mülteci anlaşması Meclis’ten geçmez diye kafa tutuyor..

AB, tehditler bize sökmez yanıtını veriyor.. Gerilim tırmanıyor!..



***



Soru şu.. Avrupa terör yasasında niye ısrar ediyor?

Şundan .. Bizdeki yasa muallak.. Bir örgüt tanımı yapılıyor, o örgütle ilişkili kılınan herkes silahsız olsa da herhangi bir eyleme katılmasa da terörist ilan edilebiliyor..



***



Eee, Avrupa’ya ne?

Avrupa diyor ki; vize kalkarsa senin terörist dediğin benim normlarıma göre terörist olmayacak.. Savcıların eline silah almadığı halde terörist diye damgaladığı herkes siyasi iltica talebinde bulunacak..

AB bu nedenle terör tanımında ısrarlı..



***



Terör tanımı değişirse PKK ile mücadele sekteye uğrar mı?

Hayır, ilgisi yok..

PKK’yla artık şehir savaşları yaşanıyor.. Cizre’nin, Nusaybin’in, Şırnak’ın halini gördünüz..

Kimse Ankara’yı haksız bulmuyor..

Kimse PKK’yla savaşı eleştirmiyor..

Kimse Ankara’yı kınamıyor..



***

O halde mesele ne? Ankara neden direniyor?

Mesele Fethullah..

FETÖ..

Savcıların FETÖ diye tanımladıkları yapı..

Terör tanımı AB’nin istediği şekle girerse FETÖ üyesi olmaktan tutuklanan yüzlerce kişi anında serbest kalır..

Savcılar, FETÖ diye bir örgüt tanımı yapamazlar.. Kimseyi o örgüte sokamazlar..

İktidar bu sebeple terör tanımını somutlaştırmıyor, silahla, eylemle sınırlamıyor..

Avrupa da Ankara terör tanımını değiştirmediği için vizeyi kaldırmıyor..

Meselenin özü bu..

Rakka IŞİD’in mi olsun YPG’nin mi?

IŞİD adlı terör devletinin Suriye’deki merkezi Rakka..

Başkenti de denilebilir..

Önceki gün Rakka’yı IŞİD’den temizlemek için operasyon başlatıldı.. Koalisyon uçakları (daha doğrusu ABD) havadan vuruyor.. Suriye Demokratik Güçleri denen silahlı yapı karadan yürüyor..

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Ankara’nın kurdurduğu Özgür Suriye Ordusu’yla (ÖSO) hiçbir ilgisi yok..

SDG’yi Washington kurdurdu.. Arap aşiretleriyle Suriyeli Kürtlerin ortaklığı..

Ankara’nın terörist ilan ettiği, PKK’nın uzantısı dediği PYD/YPG de işin içinde..

Hatta önemli güç..

Önemli olmasa, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı Rojova’ya kadar gidip operasyon öncesi YPG’yle masaya oturmazdı..

***

12 bin SDG savaşçısı Rakka’ya doğru ilerliyor.. Başarırlarsa, IŞİD’i kovalarlarsa YPG Rakka’da söz sahibi olacak..

PYD’nin ABD nezdinde itibarı artacak.. Avrupa’da daha fazla temsilcilik açacak.. Meşrulaşacak..



***



Ankara IŞİD’le PYD/YPG arasında sıkıştı kaldı..

Kırk satır mı kırk katır mı durumuna düştü..

Bu hal Suriye politikasının iflasının iflası değil mi?

