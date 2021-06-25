Milliyet yazarı Şahin: Sarıklı amiral hemen kızağa çekilmiş, yani şu an görevinin başında değil

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, tarikat evinde, cübbe ve takkeli fotoğrafları ortaya çıkan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın kızağa çekildiğini ve şu an görevinin başında olmadığını iddia etti.

Şahin bugünkü yazısında, "Hiç uzatmadan yukardaki sorunun cevabını verelim. Sarıklı Amiral hakkında o görüntüler ortaya çıktıktan sonra idari tahkikat başlatıldı, soruşturma devam ediyor. Edindiğim bilgiye göre, o Amiral hemen kızağa çekilmiş. Yani şu an görevinin başında değil. Peki, bu konu neden sürekli gündemde tutulmaya çalışılıyor? Birileri niye ısrarla ‘Sarıklı Amiral’ meselesi üzerinde tepiniyor? Kuru gürültüyle bir bardak suda fırtına kopartarak aslında neyi hedefliyorlar? Elbette var bir amaçları. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son yıllarda hem içeride hem sınırlarımızın ötesinde geçmiş yıllara kıyasla etkinliğini artırdı. Mehmetçik, FETÖ’nün darbe girişiminden sonra gerçek gücünü ve kararlılığını sahaya yansıtmaya başladı. Bu durum birilerini doğal olarak rahatsız ediyor. Hatta uykularını kaçırıyor. Onlar eskiden olduğu gibi bugün de Türk ordusunun enerjisini içeride bu tip anlamsız ve boş tartışmalarla tüketmesini istiyor." ifadesini kullandı.