Milliyet yazarı Ercan Güven: Terim'in korktuğu başına geldi, ilk Koronavirüs kurbanı Galatasaray oldu

Galatasaray ve Beşiktaş arasında 0-0 sonuçlanan derbi maçı değerlendiren Milliyet gazetesi spor yazarı Ercan Güven, "Fatih Terim’in korktuğu başına geldi, seyircisiz derbide ilk Korona virüs kurbanı Galatasaray oldu. Bariz ve net iki puan kaybetti" ifadelerini kullandı.

Ercan Güven, seyirci olmayınca derbinin ihtişamının kalmadığını belirterek, "Derbiden önce takımlarını yolcu eden, sarmaş dolaş taraftarlar, maçın neden seyircisiz oynandığını düşündüler mi acaba?" diye yazdı...

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