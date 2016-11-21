Milliyet yazarı: Çocuk, tecavüzcüsüyle evlensin yasası çıkarmaya çalışıyoruz; sonra oturup turist bekliyoruz!

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, cinsel istismar suçunda mağdur ile failin evlenmesi durumunda cezanın ertelenmesini öngören yasa teklifine ilişkin eleştirilerine bugünkü yazısında da devam etti. "Çocuk, tecavüzcüsüyle evlensin yasası çıkarmaya çalışıyoruz; sonra oturup turist bekliyoruz" diyen Tezkan, "Yasa yarın iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçerse.. En az üç bin çocuk tecavüzcüsü sokağa çıkacak.. Elinizi vicdanınıza koyun.. Empati yapın.. Alman kafasıyla, Fransız anlayışıyla, Rus algısıyla düşünün.. Çocuğa tecavüzün suç olmaktan çıkarıldığı ülkeye tatile gider misiniz?" diye sordu.

Tezkan'ın Milliyet'te "Bu ülkeye turist niye gelsin ki!" başlığıyla yayımlanan (21 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Kendimizi kandırmayalım.. Kendimizi aldatmayalım..

Üç gündür, dört gündür ne konuşuyoruz?

‘Tecavüzcü, tecavüz ettiği çocukla evlenirse af edelim’ meselesini konuşuyoruz..

Türkiye’nin kanayan yarası diyoruz..

Çocuk, tecavüzcüsüyle evlensin yasası çıkarmaya çalışıyoruz.. Sonra oturup turist bekliyoruz..

***

İktidar kaynaklarına göre üç bin, dört bin kişi bu durumda..

Yasa yarın iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçerse..

En az üç bin çocuk tecavüzcüsü sokağa çıkacak..

***

Elinizi vicdanınıza koyun.. Empati yapın..

Alman kafasıyla, Fransız anlayışıyla, Rus algısıyla düşünün..

Çocuğa tecavüzün suç olmaktan çıkarıldığı ülkeye tatile gider misiniz?

***

Sahiller bir yıldır kan ağlıyor..

2016 yazı boşa gitti..

2017 daha da kötü olacak diyorlar..

Bir yandan PKK, öte yandan FETÖ terörü ülkeyi bitirdi..

Dibe vurdurdu..

İktidar, toparlayacağına..

İktidar, cazibe merkezi yaratacağına.. Üstüne üstüne gidiyor..

İdam cezası getireceğiz diyor..

Tecavüze af getirmek istiyor..

Çocuk gelinleri meşrulaştırmak istiyor..

***

Sonra da turist bekliyor..

Gelir mi?

Gelmez!..

Kimden neyi gizliyoruz..

Dışişleri bakanı fırçalıyor..

Cumhurbaşkanı en büyük destekçisi batı diyor..

Başbakan yüklendikçe yükleniyor..

Hak veriyorum..

Ama bir dakika..

Biz IŞİD’e IŞİD diyemiyoruz..

IŞİD’e DAİŞ de diyemiyoruz..

Ne diyoruz?

IŞİD’e DAEŞ diyoruz..

Neden?

Örgütün adında İslam kelimesi geçmesin diyeymiş

İslam’la terörü yan yana getirmemek içinmiş..

Kendimizi kandırıyoruz..

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DAEŞ ne?

“Dawlat al-İslamiyah f’al-Iraq wa belaad al-Sham”

Yani..

Irak ve Şam İslam Devleti..

Yani IŞİD..

Kimden neyi gizliyoruz?

***

IŞİD’e DAEŞ demek meseleyi çözüyor mu?

Çözmüyor..

O zaman?