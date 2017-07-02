Milliyet yazarı: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı artık Kılıçdaroğlu'dur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından başlatılan "adalet yürüyüşü"nde bugün 18. gün. Milliyet yazarı Melih Aşık, "Kemal Bey’in (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) çıktığı yol ve gösterdiği direnç onu sadece Maltepe’ye değil cumhurbaşkanlığı adaylığına da götürüyor" iddiasında bulundu. Aşık, "2019 seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı artık Kılıçdaroğlu’dur" dedi.

Aşık'ın Milliyet'te "Biyonik Adam" başlığıyla yayımlanan (2 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Adalet yürüyüşü 18. gününe girerken... Katılımcıların on binleri aşmasından çok Kemal Kılıçdaroğlu’nun performansı konuşuluyor. Kemal Bey kırk küsur derece sıcakta her gün yaklaşık 20 kilometre yürüyor. Akşamları da yatıp uyumuyor, gazete ve televizyonlara röportaj veriyor. Bedri Baykam ona “Biyonik Adam” adını takmış. Kemal Bey’in performansı için “dünya çapında bir sporculuk başarısı” diyor.

CHP liderinin konuşmalarında ve röportajlarında sergilediği tavır da puan topluyor.

Tahminimiz odur ki... Kemal Bey’in çıktığı yol ve gösterdiği direnç onu sadece Maltepe’ye değil cumhurbaşkanlığı adaylığına da götürüyor. 2019 seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı artık Kılıçdaroğlu’dur.

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Bu tarihi yürüyüş Maltepe’de düzenlenecek bir mitingle mi bitecek?

O zaman bütün yorgunluk ve emekler boşa gitmiş sayılır.

CHP Maltepe’de adalet önceliklerini içeren bir bildirge açıklamalı, bundan sonra Meclis’te o bildirge doğrultusunda adımlar atmalı, Adalet Yürüyüşü’nü siyasi alanda vereceği demokrat kavgalarla sürdürmelidir.

Tabii adalet kavramının kapsamı da genişletilmeli...

Adalet sadece yargıda dibe oturmuş değil... Eğitimde, iş hayatında, çalışma hayatında, sınavlarda, ihalelerde... Hayatın her alanında torpil, rüşvet, kayırmacılık, fırsat eşitsizliği zirve yapıyor.

CHP adalet sloganının kapsamını genişletirse... Kat kat fazla taraftar toplayacaktır...

Bizden uyarması!

“Bir zamanlar İtalya’dan yürüyerek Türkiye’ye gelen bir kadın (Gebze’de tecavüz edilerek öldürülen İtalyan sanatçı Pippa Bacca) vardı, başına kötü şeyler gelmişti. Nereden geldi ki aklıma durup dururken.”

(Bursa Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Köksal)

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“Ey Kılıçdaroğlu, bugün bazı dış güçlerin, FETÖ’nün, HDP’nin uşaklığını yaparak yürümeye başladın. Şunu kafana sok ki bizler Reis’in ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakarız. Tek bir kelimeyle ölürüz, için koşar öldürürüz.”

(Karabağlar’ın AKP’li Meclis üyesi Emrullah Kavuz)

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“Düzceli vatandaş gübre dökerek sizi uyardı. Bizden uyarması. Biz de sivil itaatsizlik hakkımızı kullanırsak kaçacak cezaevi bile bulamazsınız. Gerekirse tatile giden bütün üyelerimizi göreve çağırır Maltepe’yi size dar ederiz.

(Eğitim Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz)

Partinin adı “Adalet” ama... Adalet yürüyüşünden yurt ve dünyada sağladığı destekten çok rahatsızlar. Böyle durumlarda hep aynı yola sapıyorlar. Partiye yakın birileri silah da teşhir ederek kendilerinden olmayanlara ağır tehditler savuruyor...

Demokratlar ama.. Demokratlıkları koltuğu kaybetme korkusunun başladığı yerde bitiyor.

KÖPÜR!

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar köprü ve tünellerin gelirini yakından izliyor. Akar’a göre Avrasya Tüneli, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri bugünkü tablonun devam etmesi halinde yılı 2 Milyar 410 milyon TL zararla kapatacaktır. Hazineden ödenecek bu miktar yeni bir Osmangazi Köprüsü’nün maliyetidir.

Köprüler neden böylesine zarardadır?

Maliyet hesapları neden yanlış yapıldı?

Yer seçimlerinde hata mı vardı?

CHP bir komite kurarak bu konuyu incelemeli bir rapor ortaya çıkarmalıdır. İktidar özellikle seçim zamanlarında köprüler ve otoyollarla övünüyor. Ama hiç kimse bu köprülerin halka yüklediği maliyetten söz etmiyor. CHP halka yüklenen yükü ortaya çıkarmalı, halk adına hesap sormalı...

Adalet yürüyüşüne katılanlar teröristlerle aynı yolun yolcusuymuş!

Peki neden polis ve jandarma korumasında yürüyorlar?

G.E

KANLICA

Selim Ramazanoğlu, Boğaz’ın mutena semtlerinden Kanlıca’ da, İskele ile Körfez arasında bir yalıda dünyaya gelmiş... Boğaziçi kültürünün son demlerini yaşamış... Yaşadıklarını ve gözlemlerini yazmaya 13 yıl önce başlamış... Ve sonunda iki ciltlik kocaman bir kitap ortaya çıkarmış... Başlığı: “Kanlıca Boğaziçi’nde Bir Köy” (İon Mimarlık Yayınları)...

Yazar kitabın sadece kendi eseri olmadığını belirtirken şöyle diyor:

- Bu projeyi tüm Kanlıcalılar desteklemiş, şu veya bu şekilde katılmış, sayısız belge ve görsel malzeme ile içeriğinin zenginleşmesini sağlamışlardır.

Kitapta ünlü yalılar dışında Kanlıca’da bulunan kasır ve ahşap köşkler de belge ve çizimlerle anlatılıyor.

Eline sağlık Selim Bey diyoruz...

Küçük çocuklar akıllıdır, büyükler aptal... Bunu başaran eğitimdir!

A.Dumas