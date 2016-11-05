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Milliyet: Yasak bölgeye geçiş yapanlara "Vur" emri verildi

"Operasyon bölgesi ilan edilen, araçların ve kişilerin girmemesi gereken noktalarda canlı bomba veya bombalı araç olduğundan şüphelendiğinde tetiğe basılacak"

05 Kasım 2016 12:32

Milliyet gazetesi 'Yeni güvenlik konseptinde son aşama' başlıklı haberinde yasak bölgeye geçiş yapanlara "Vur" emri verildiğini söyledi.

Milliyet'te yer alan haber şöyle:

Artık, operasyon bölgesinde, sokağa çıkma yasağının olduğu yerlerde, Irak ve Suriye hattında şüpheli görülen araç veya kişiler, gerektiğinde eylem yapamadan vurularak etkisiz hale getirilecek.

Yeni güvenlik konseptine göre terör örgütlerini yurtiçinde ve sınır ötesinde kaynağında yok etmeyi hedefleyen Ankara, canlı bombalara ve şüpheli araçlara karşı da yeni bir konsept belirledi.

 

"Dur" ihtarı yapılmayacak


Operasyon bölgesi ilan edilen, araçların ve kişilerin girmemesi gereken noktalarda canlı bomba veya bombalı araç olduğundan şüphelendiğinde tetiğe basılacak. 

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