Milliyet ve Vatan'ı Demirören - Karacan ortaklığı aldı

T24-

Milliyet ve Vatan'ın satışında imzalar atıldı





Doğan Gazetecilik A.Ş. Milliyet ve Vatan gazetelerinin hisselerinin Demirören ve Karacan Grubu’nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş’ye satışı konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Doğan Gazetecilik A.Ş’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, "Şirketimiz bünyesinde yayınlanmakta olan Milliyet Gazetesi’ne ait tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adlarının (www.milliyet.com.tr) KDV dahil 47 milyon 960 bin ABD Doları bedel üzerinden; Şirketimizin 129 milyon TL sermayesinde yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu ve bünyesinde Vatan Gazetesi’nin tüm marka ve isim hakları ile İnternet Sitesi alan adlarını barındıran Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş’de sahip olduğumuz beheri 100 TL nominal değerli 1 milyon 289 bin 996 adet hisse senetlerinin tamamının 26 milyon ABD Doları bedel üzerinden, Demirören ve Karacan Grubu’nun ortak girişim şirketi DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş’ye satışı konusunda, Şirketimiz ile DK Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. arasında genel esaslarda mutabakat sağlanmıştır" denildi.

Açıklamada, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasını takiben ayrıca detaylı açıklama yapılacağı belirtildi.

Milliyet 13 yıl önce 310 milyon dolara satılmıştı



Dün açıklanan satışla Milliyet gazetesi 13 yıl aradan sonra bir kez daha el değiştirmiş oldu. 1998 yılının ekim ayında dönemin önde gelen müteahhit işadamı Korkmaz Yiğit, 240 milyon doları peşin 310 milyon dolara Milliyet gazetisini de satın almıştı. Üstelik bu rakamın verildiği dönemde şirket bünyesinde gazetenin internet sitesi Milliyet.com.tr yoktu. Ancak satışın açıklanmasından sonra Korkmaz Yiğit ile Alaattin Çakıcı'nın kaset skandalının ortaya çıkmasıyla Aydın Doğan gazetesini geri almıştı.





'Dedemin kurduğu gazetenin yeniden sahibi olduğumuz için sevinçliyiz'



Milliyet ve Vatan gazetesinin yeni patronu Ali Karacan Medyatava'ya konuştu. Karacan'ın açıklamasında şunları söyledi:



"Uzun süredir Doğan Grubuyla görüşmelerimiz devam ediyordu. Sonunda bu satış Demirören ortaklığıyla gerçekleşti. Dedemin 1950'de kurduğu gazetenin yeniden sahibi olduğumuz için çok sevinçliyiz. Bu satışın Türk medyasına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.



Kurucusu Ali Naci Karacan olan Milliyet gazetesinin ilk sayısı 3 Mayıs 1950 tarihinde yayımlandı. 1980'li yıllarda Ali Karacan'ın babası Ercüment Karacan gazeteyi Aydın Doğan'a satmıştı.







Hanzade Doğan Boyner’den çalışanlara açıklama



Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner çalışanlara gazetelerin satıldığını şu e-postayla duyurdu:



Değerli Doğan Gazetecilik Çalışanları,



Doğan Yayın Holding’in yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Milliyet ve Vatan Gazetelerinin satışına karar verildi. Sözlü mutabakata varılan şartların anlaşmaya bağlanması ve yasal izinlerin alınması sonrasında satış işlemi sonuçlanacaktır.



Gazetelerimizin iş dünyasının tanınmış gruplarından Sn.Demirören ailesi ve Milliyet’in kurucuları Sn. Karacan ailesi ortaklığında alınması bizleri mutlu etti.



Doğan ailesi olarak, 32 yıldır Milliyet meşalesini büyük bir gururla taşıdık. Milliyet’in temsil ettiği değerlerin ülkemiz için çok önemli olduğuna inandık ve bu değerlerden ödün vermedik.



2003 yılında Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı olarak göreve başladığımda gazetemizle çok yakından ilgilendim. Daha iyiye götürebilmek için çok emek harcadım. Bu dönem içerisinde bazılarınızla yakın çalıştık, bazılarınızla sadece asansörde selamlaşabildik. Herzaman Milliyet’i ailem olarak gördüm.



Vatan gazetesi de 2003 yılında başladığı yayın hayatında, gazetecilik olarak büyük başarılar gösterdi.



Milliyet ve Vatan’ın yeni sahiplik yapısı altında yayınlarını başarı ile sürdüreceklerine gönülden inanıyoruz.





Satış haberi Doğan grubu hisselerini dalgalandırdı



Milliyet ve Vatan'ın isim hakları ile internet markalarının toplam 70 milyon dolara satılması medya sektöründe fiyatlamaları yeniden güncellemiş oldu.



Doğan Gazetecilik hisseleri, günü yüzde 5.33'lük düşüşle kapattı. Satış haberi öncesi hisseler yüzde 13.2 yukarıdaydı.



Fiyat değerlemesi Hürriyet'i de etkiledi, piyası değeri halen 1 milyar TL düzeyinde olan Hürriyet Gazetecilik hissleri de yüzde 2 geriledi...



Satış sonrası kasasına para girişi olacak olan Doğan Yayın Holding hisseleri ise günü yüzde 1.12 yükselişle tamamladı.





