"Milliyet ve Vatan kapanacak" iddialarına Demirören'den yanıt

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Gökhan Durmuş'un Milliyet ve Vatan gazetelerinin kapatılacağı yönündeki iddialarına Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal yanıt verdi.

İddiaları yalanlayan Soysal, "İddiaları üzülerek okudum. 68 yıllık geçmişi ile Türk basınının en önemli yayınlarından biri olan Milliyet Gazetesi ve 16 yıldır özgün çizgisi ile özellikle genç okurların tercihi haline gelen Vatan Gazetesi, Demirören Medya Holding çatısı altında yayın hayatına aynen devam edecektir. Bu yayınların geleceğine yönelik farklı bir tasarrufumuz söz konusu değildir" dedi.

Soysal’ın açıklaması şöyle:

‘’Bugün (dün) öğlen saatleri itibariyle internet basınında yer bulan, Milliyet ve Vatan gazetelerinin kapanabileceğine yönelik ifadelerinizi üzülerek okudum.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, her biri kendi alanında azımsanmayacak ölçüde sadık okuyucu/izleyici kitlesine sahip basın yayın mecraları ile Demirören Medya Holding Türkiye'nin lider, Avrupa'nın sayılı medya organizasyonlarından biridir.

Bu liderliğimizin temeli ise okurlarımıza, izleyicilerimize olan saygımız ve bu hususta onlarla aramızdaki sadakat akdidir.

Bu noktadan hareketle, 68 yıllık geçmişi ile Türk basınının en önemli yayınlarından biri olan Milliyet Gazetesi ve 16 yıldır özgün çizgisi ile özellikle genç okurların tercihi haline gelen Vatan Gazetesi, Demirören Medya Holding çatısı altında yayın hayatına aynen devam edecektir. Bu yayınların geleceğine yönelik farklı bir tasarrufumuz söz konusu değildir.

Bu nedenle, gerçeği yansıtmayan ifadelerinizi en kısa zamanda tekzip etmenizi rica ederim’’