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Milliyet ve Vatan gazetelerinin satışına ilişkin soruşturma

Milliyet ve Vatan gazetelerinin satışına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Karacan Grubu'na düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

08 Şubat 2012 02:00


T24 - Milliyet ve Vatan gazetelerinin satışına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Karacan Grubu'na düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milliyet ve Vatan gazetelerinin satışına ilişkin Karacan Grubu'na yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında idareci ve yöneticilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Milliyet ve Vatan gazetelerinin Karacan Grubuna satılmasının ardından taraflar arasında borçlar ve alacaklarla ilgili anlaşmazlıkların yaşanması üzerine soruşturma başlatıldığı, operasyonun da bu kapsamda yapıldığı belirtildi.


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