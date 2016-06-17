Milliyet, genel yayın yönetmenliğinden istifa eden Fikret Bilâ için veda töreni düzenledi

Milliyet gazetesi, yaklaşık 3 yıl önce Demirören ailesi tarafından genel yayın yönetmenliği görevine getirilen Fikret Bilâ'nın 8 Haziran'daki istifa kararının ardından dün (16 Haziran 2016) bir veda töreni düzenledi. Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in yanı sıra gazete çalışanları da katıldı.

Fikret Bilâ’ya bir plaket takdim eden Erdoğan Demirören, “Fikret Bey’in son 3 senedeki gayretleriyle gazetenin Türkiye’de iyi bir konuma ulaştığını gördük. Kendisiyle dostluğumuz sürecek. Milliyet’in ananelerine göre yola devam edeceğiz” dedi.

Mesai arkadaşlarına teşekkür eden Fikret Bilâ da, “Benim Milliyet’ten gönül olarak ayrılmam mümkün değil. Dolayısıyla bunu bir veda olarak görmüyorum. Yine her zaman kalbim sizlerle olacak” diye konuştu. Erdoğan Demirören başta olmak üzere Demirören ailesine 3 yıllık görev süresi boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Bilâ, şunları söyledi:

“Milliyet’te 30. yılım. Milliyet çok ayrıcalıklı bir gazete. Türkiye’nin en büyük ve en etkili gazetelerinden biri. Milliyet’in kuruluşundan bu yana bu özellikleri taşıması için katkıda bulunmuş olan rahmetli Abdi İpekçi’den başlayarak tüm meslek büyüklerimin önünde saygıyla eğiliyorum. Keza Milliyet’e katkıları olmuş fakat daha sonra yollarını ayırmış olan arkadaşlarımıza da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Milliyet tabii her zaman Gündem yaratmayı hedefleyen bir gazetedir. Bu özelliğini bundan sonra da sürdüreceğinden eminim."

Miliyet, idari görevinin yanı sıra, 30 yılı aşkın bir süredir çalıştığı, istihbarat şefliği ve Ankara Temsilciği de yaptığı Milliyet’le yollarını tamamen ayırdığını 8 Haziran'da açıklayan Bilâ'nın istifa kararına gazetenin 9 Haziran 2016 nüshasında yer vermemişti.

Doğan grubuna dönme ihtimali



Fikret Bila, yaklaşık iki ay önce on yıl TGRT Haber'de çalıştıktan sonra Milliyet'te yazmaya başlayan Mehmet Soysal'ın Demirören ailesi tarafından medya grubu başkanlığına getirilmesine itiraz etmiş, bunun üzerine söz konusu atama geri alınmıştı. Bila'nın yıllarca çalıştığı Doğan Grubu’na dönebileceği, Hürriyet'te yazabileceği konuşuluyor.