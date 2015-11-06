Milliyet gazetesi kaç bin satıyor?

Star yazarı Cem Küçük'ün Kanal 24'te yayınlanan 'Günün Manşeti' programında “Aydın Doğan teslim olursa, biat ederse. Milliyet gibi olur. Milliyet’in gerçek tirajı 30 bine düştü. Yani beyaz Türklerin gözünde bir değeri kalmadı” iddiası sonrası Milliyet'in satışının kaç bin olduğu sorusu gündeme geldi.

Cumhuriyet'te 'Duvar yazıları' bölümünde yayımlanan yazıda Milliyet'in tiraj raporlarında 144 bin sattığı hatırlatılarak, "Eğer Cem Küçük’ün dediği doğruysa, gazetelerin tiraj şişirdiği iddiası gerçek çıkacak" yorumu yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan yazı şöyle:

Ne kadar yandaş kanal, havuz basını, havuz şirketi varsa artık Dündar bu isimleri baş tacı edecek.

Milliyet gazetesi gerçekten sadece 30 bin mi satıyor?

Her gün gazeteci kesip biçen iktidarın en büyük destekçisi ve “Saray muhibi” gazeteci Cem Küçük, dün televizyondan emri fetvalar verirken, bir de iddiada bulundu. Küçük, Hürriyet’in iktidara biat ettirilmesinden söz ederken, aynen şöyle dedi:

“Aydın Doğan teslim olursa, biat ederse. Milliyet gibi olur. Milliyet’in gerçek tirajı 30 bine düştü. Yani beyaz Türklerin gözünde bir değeri kalmadı.”

Ancak tiraj raporlarına bakılınca, Milliyet Cem Küçük’ün dediği gibi 30 bin değil, 144 bin tiraja sahip görülüyor.

Bu durumda kafamız karıştı. Milliyet kaç bin satıyor?

Cem Küçük’ün dediği gibi 30 bin mi, yoksa tiraj raporlarında görüldüğü gibi 144 bin mi?

Eğer Cem Küçük’ün dediği doğruysa, gazetelerin tiraj şişirdiği iddiası gerçek çıkacak.