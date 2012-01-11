-Milli takımda yeni yüzler olacaktır İZMİR (A.A) - 11.01.2012 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''Milli takımda çok büyük değişim olmaz ama yeni yüzler olacaktır'' dedi. 1912 Karşıyaka Derneği tarafından düzenlenen, ''Geçmişten Geleceğe Futbol'' konulu söyleşide, dernek başkanı Sait Gürsoy'un sorularını yanıtlayan Avcı, hayatında hep samimi olmaya çalıştığını söyledi. Avcı, ''Ben sokaktan geldim, hala sokaktayım. Doğru iletişim kurduğuma inanıyorum. Saygı, sevgiyi doğuruyor. Hepsi örtüştüğü için de destek alıyorum, bu da beni mutlu ediyor'' diye konuştu. Futbolculuk döneminde doğru gözlemler yaptığına inandığını vurgulayan Avcı, şöyle devam etti: ''Teknik direktörlük mesleğine başladığımda bazen hayal kırıklıkları yaşamama rağmen doğru çalışıp, kamuoyunun desteğiyle bulunduğum konuma geldim. Her aşamada kendimi kanıtlamakla geçti hayatım. 10 sene önce bu noktayı hayal etmiyordum. Bugün geldiğim nokta gurur verici.'' Türk futbolunda özellikle antrenör eğitim programlarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Avcı, antrenör eğitimlerine belli bir standart getirmeye çalıştıklarını söyledi. Avcı, futbolun keyif veren bir oyun olduğunu ve bunun da seyirciyle sağlanabildiğini belirterek, ''İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Olimpiyat Stadı'nda büyük maçlarda 30-40 bin kişiye oynadıktan sonra 300 kişiye karşı oynadığımız maçlarda hedef koymak, futbolcuları dinamik hale getirmek zordu. Bu dalgalanmaları yaşadık. Benim üzerimde seyirci baskısı yok denirken, 70 milyonun sorumluluğunu aldık, bu sorumluluğumuzu biliyoruz. Boz baykuşlar grubu oluşmaya başladı ve olumlu mesajlar verdi, bizi mutlu etti'' diye konuştu. -''Herkesi tek renk görmek istiyorum''- Avcı, bundan sonra milli maçlarda taraftarları birlik içinde görmek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Herkesi tek renk görmek istiyorum. Bir destek ortamı var, bunun devam etmesini temenni ediyorum. Bu, herkesin milli takımı. Herkesin kırmızı- beyaz formasıyla gelmesini istiyorum. Milli Takım ülkenin mili takımı, büyük takımların takımı değil. Herkes destek verecek, sabırlı ve sakin olacak. Biz de bunun karşılığını vereceğiz.'' (A) Milli Takım için oyuncu tercihlerinin olacağına dikkati çeken Avcı, şöyle dedi: ''Tabii ki mevkisel bir takım sıkıntılarımız vardı. Bazı oyuncuların genç yaşlarda oynaması bizi heveslendiriyor. Çok büyük değişim olmaz ama yeni yüzler olacaktır. Mayıs ayı çok önemli, hazırlık maçları oynayacağız. Geniş bir kadroyla çalışacağız. Mayıs ayı nasıl bir resim ortaya koyacağımızı gösterecek. Türk Milli Takımı'nın eşik atlama zamanı geldi. Play-off oynamak hedefse, birincilik gerçekçi bir hedefti. Dünya kupası elemelerinde ilk maçı çekerken, deplasmanda Hollanda çıksın istiyordum. Kurayı da ben çektim ve öyle çıktı. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılan istikrarlı bir takım olmamız lazım. Bunu yapabilmemiz için Türk futbolunun temel ve genel eğitimini doğru yapmamaz lazım.''