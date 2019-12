-MİLLİ TAKIMA ''EV HANIMI'' ANTRENÖR ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesinde yaşayan ev hanımı Nuran Yiğit, 3 yıl önce ilköğretim okulu öğrencisi oğlundan esinlenerek başladığı oryantiring sporunda, milli takım antrenörlüğüne kadar yükseldi. 37 yaşındaki ev hanımı Nuran Yiğit'in 6.5 yaşındaki oğlu Mert'i okulda oryantiring eğitimine götürmeye başlamasıyla birlikte, tekdüze hale gelmeye başlayan yaşamı da sporla yeniden renklendi. Oğlunun İlköğretim okulundaki beden eğitimi öğretmeninin öğrencilere oryantiring eğitimi vermeye başladığını ve diğer velilerle birlikte kendilerinin de eğitim gördüklerini dile getiren Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Okulda öğretmenden 6 ay harita, pusula ve arazide yarışma üzerine eğitim aldık. Ben 17 yıl önce, henüz bekarken atletizm ve voleybolla ilgilenmiştim. O dönemde atletizm milli takım aday kadrosuna çağırmışlardı. Ancak ailem izin vermeyince gidememiştim. Evlenince de spordan uzaklaşmış, hedeflerimi gerçekleştirememiştim. Şu an 9 yaşındaki oğlum Mert'in okuldaki oryantiring eğitimiyle ben de yeniden spora başlamış oldum. Beldede yapılan ilk yarışmada dereceye girdim. Sonra düzenli çalışmaya başladım. 1.5 yıl önce de antrenörlüğe başladım ve şu an milli takım kadrosundayım. Genç sporculara yardımcı olmaya çalışıyorum.'' Çayırhan'ın şu an en popüler sporunun oryantiring olduğunu ifade eden Nuran Yiğit, ''İnsanlar, antrenmana giderken bizim için 'dans etmeye gidiyorlar' dediler. Çünkü oryantiring ile oryantal dansı karıştırıyorlardı. Biz de arazide dansa gidiyoruz, gelin izleyin dedik. Daha sonra kent merkezinde antrenman yapmaya başlayınca herkes hayranlık duydu. Artık futbol kulübü yerine, oryantiring kulübü açmaya başladılar'' dedi.