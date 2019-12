-MİLLİ PİYANGO'YA ALTERNATİF OLDULAR ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Talih kuşu, yılbaşı özel çekilişiyle vatandaşa umut vadederken, bir çok firmanın yılbaşı hediyeleri Milli Piyango'nun ikramiyelerini aratmıyor. Alışveriş merkezleri, bankalar, hava limanı, televizyon şirketlerinin de aralarında bulunduğu bir çok firmanın düzenlediği yılbaşı kampanyalarında vadedilen birbirinden lüks otomobiller, daireler ile fiyatta ve lükste sınır tanımayan çeşitli hediyeler, yeni yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşların hayallerini süslüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, Kentpark, İş Bankası, Panora AVM gibi kuruluşların yılbaşı hediyeleri arasında, lüks dairelerin yanı sıra Porsche, Range Rover, Mercedes, BMW gibi lüks otomobiller bulunuyor. Yeni yıla sayılı günler kala bir çok firma satışlarını artırmak için yılbaşı kampanyası düzenliyor. Kampanyalarda vadedilen hediyeler lükste sınır tanımıyor. Firmalar düzenledikleri yılbaşı kampanyalarında Porsche'den, Range Rover'a, Mercedes C 180'den BMW X3'e kadar bir çok lüks otomobil ile daireler ve değişik hediyeler vererek satışlarını artırmayı amaçlıyor. Ankara Oran'da bulunan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 31 Ocak 2011'e kadar yapılacak her 250 liralık alışveriş karşılığında son model Range Rover kazanma şansı sunarken, yine Ankara'daki Optimum Outlet ve Eğlence Merkezinden 31 Aralık 2010'a kadar aynı gün içinde 75 lira ve üzeri alışveriş yapanlar da Suzuki Grand Vitara kazanabilecek. Armada Alışveriş Merkezi ise ziyaretçilerine son model bir Volvo XC 60 kazanma imkanı sunuyor. 15 Ekim-31 aralık 2010 tarihleri arasında Armada'da aynı gün içerisinde yapılacak 100 liralık alışverişe hafta içi 1, cumartesi günü 2, pazar günü de 3 çekiliş hakkı veriliyor. İstanbul'daki Astoria Alışveriş Merkezi, 28 Şubat 2011'e kadar alışveriş merkezinde yapılacak her 100 liralık alışveriş karşılığında 2 kişiye 2011 model BMW 3.20d kazanma şansı sunarken, Carusel Alışveriş Merkezi de 15 Şubata kadar yapılacak her 100 liralık alışveriş karşılığında 15 talihli müşterisine Chery araba kazanma imkanı veriyor. Pendorya Alışveriş Merkezi içindeki mağazalardan Pendorya Card ile aynı gün içinde yapılacak 111 liralık alışveriş karşılığında 1 kişi İstanbul Kurtköy, 80 m2 1+1 daire, 1 kişi de 2011 model Mercedes C180 Kompressor Luxury otomobil kazanacak. -KENTPARK'TAN 350 BİN LİRA DEĞERİNDE PORSHE- Ankara'da Kentpark Alışveriş merkezi ise yeni yılda bir talihliye 350 bin lira değerindeki ''Porsche Panamera 4'' marka otomobil verecek. 12 Kasım 2010-8 Mart 2011 tarihleri arasında Kentpark Alışveriş Merkezi içerisindeki mağazalardan, hafta içi aynı gün içinde toplamda 100 TL, hafta sonu aynı gün içinde toplamda 200 TL tutarında alış veriş yapanlar birer çekiliş hakkı elde edecek. -SABİHA GÖKÇEN'DEN NİSSAN QASHQAI- Yılbaşı kampanyalarına bu yıl, giden yolcu sayısını artırmak isteyen Sabiha Gökçen Hava Limanı da dahil oldu. Sabiha Gökçen Hava Limanı, 10 Şubat 2011'e kadar, hava limanından giden yolcular arasından yapacağı çekilişle bir şanslı yolcuya Nissan Qashqai marka otomobil kazanma şansı sunuyor. -İŞ BANKASI'NDAN SON MODEL 3 BMV X3- Türkiye İş Bankası, 31 Aralık'a kadar İnternet Şubesi'ne müşteri numarası ve interaktif şifresi ile giriş yapan, mobil bankacılık uygulamaları İşCep veya İşWap'a müşteri numarası ve interaktif şifresi ile giriş yapan müşterilerine 3 adet 2011 model BMV X3 otomobil kazanma imkanı veriyor. Digital Televizyon Platformu DigiTürk ise Yılbaşı kampanyası kapsamında 13 Şubata kadar Digiturk internet sitesindeki DIGIWEB linkine girerek üyelik bilgilerini güncelleyen 3 kullanıcısına çekilişle Mini Cooper marka otomobil verecek.