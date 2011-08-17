-Millilerin serisini ev sahibi bozdu ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda oynadığı ilk 4 maçı kazanan Yıldız Kız Basketbol Milli Takımı, ev sahibi İtalya'ya 67-49 yenildi. İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen Avrupa Yıldız Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda yenilgisiz 2. tura yükselen ve bu turdaki ilk rakibi Macaristan karşısından da sahadan galibiyetle ayrılan Türkiye, şampiyonadaki 5. maçında ev sahibi İtalya'ya 67-49 yenilerek, grup liderliğini zora soktu. Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk 4 dakikası Türkiye'nin 8-7 üstünlüğü ile geçilirken, Penna ve Ercoli ile sayılar bulan İtalya, son 3 dakika öncesinde 15-11 sayı üstünlüğü yakaladı. İtalya'nın skor bulan oyunu üzerine mola alan Milli Takım, moladan sonra Hülya Çoklar ile hücumda etkili olsa da İtalya da Penna'nın skora katkısı devam etti ve periyot, 22-15 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. Maçın 2. çeyreğine iki takım da boş hücumlarla başlarken, bu periyodun ilk 3 dakikasında İtalya, üstünlüğünü 24-17 ile korudu. Periyodun devamında takımlar, arka arkaya yapılan top kayıpları ve boş hücumlar nedeniyle skor üretemedi ve soyunma odalarına, 29-21 İtalya'nın üstünlüğü ile gidildi. Karşılaşmanın 3. periyodunun başında ev sahibi ekip, Marangoni'nin basketiyle farkı çift hanelere taşırken, sonrasında da üst üste başarılı hücum organizasyonlarıyla farkı açtı ve maçın 2. yarısının 5. dakikası geçilirken skoru 44-27'ye getirdi. Bu dakikadan sonra Türkiye, Büşra Akbaş'ın iyi oyunuyla çeyreğin son 2 dakikasına girilirken 44-38 ile farkı 6 sayıya indirdi. İtalya'nın 48-39 üstünlüğüyle girilen final periyodu, karşılıklı basketlerle başladı ve çeyrekte 4. dakika 52-44'lük ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın sonlarında Türkiye'nin faul hakkını doldurmasını iyi değerlendiren İtalya, sahadan 67-49'luk galibiyetle ayrıldı.