Millilerin rakibi Fildişi



A Milli Futbol Takımı ile Fildişi Sahili, özel maçta bugün saat 20.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda tarihte ilk kez karşı karşıya gelecek.



2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta mücadele eden (A) Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün İzmir'de Fildişi Sahili'ni ağırlayacak.



Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sorin Corpodean yönetecek.



TRT-1'den naklen yayınlanacak maçta Corpodean'ın yardımcılıklarını Miclos Nagy ve Octavian Sovre yapacak.



İki ülke (A) milli futbol takımlarını tarihte ilk kez karşı karşıya getirecek müsabakanın dördüncü hakemi ise Yunus Yıldırım.

