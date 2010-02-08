Milliler'in maçları NTV'de

T24 - Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve A Milli Takım'ın, ''2012 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'' ve ''2014 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu''nda Türkiye'de oynayacağı maçların yurt içi ve bu maçların yurt dışına satışını içeren TV yayın hakları ihalesini KDV dahil 33 milyon 217 bin dolar bedel ile NTV kazandı.



TFF 1. Başkanvekili Lütfi Arıboğan, TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ve TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof.Dr. İlhan Helvacı'dan oluşan TFF İhale Komisyonu ile noter nezdinde açık artırma usulüyle yapılan ihale, Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında gerçekleştirildi.



ATV ve NTV'nin katıldığı, açık artırma usulü yapılan ihale 22 milyon dolar başlangıç bedeli ile başladı. Minimum 50 bin dolar artırım ile gerçekleştirilen ihaleyi, 28 milyon 150 bin dolar ile en yüksek bedeli veren NTV kazandı. Bedel, 5 milyon 67 bin dolar KDV eklenmesiyle birlikte 33 milyon 217 bin dolara çıktı.





ATV iki kez mola aldı



Oldukça çekişmeli geçen ihalede ATV, iki kez mola aldı.



NTV, daha istekli olduğunu zaman zaman 50 bin doların üstünde artırımlarıyla gösterirken, ATV, NTV'nin 25 milyon 150 bin, ve 27 milyon 600 bin dolarlık tekliflerinden sonra mola isteyerek, durum değerlendirmesi yaptı.



ATV yetkilileri, NTV yetkililerinin, 28 milyon 150 bin dolarlık teklifinin ardından ''Hayırlı olsun'' diyerek ihaleden çekildi.





Yüzde 87 artış oldu



2012 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Şampiyonası Eleme Grubu maçlarının yayın hakları bedeli, 2008 Avrupa Şampiyonası-2010 Dünya Kupası Elemeleri bedeline göre yüzde 87 arttı.



2008 Avrupa Şampiyonası-2010 Dünya Kupası Elemeleri yayın hakları bedeli KDV hariç 15 milyon 50 bin dolarken, bu bedel 28 milyon 150 bin dolara çıkarak, yüzde 87 artış sağlandı.



Lütfi Arıboğan, ihalenin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, bu dönemde televizyon başındaki izleyicilerin de düşünüleceğini söyledi.



Milli maçların yayını sırasında göze hoş gelmeyen yoğunluktaki reklam yayınının kontrolünü sağlayacaklarını belirten Arıboğan, ayrıca Futbol Federasyonu'nun sponsorlarının ekranda görünürlülüğünün sağlanması yolunda çalışmaların da yapılacağını duyurdu.