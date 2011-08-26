-Millilerin maç programı açıklandı İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı maçların programı açıklandı. A Milli Takım, yarın saat 13.30'da İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta toplanacak ve ilk çalışmasını saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Kazakistan maçı öncesinde 1 Eylül Perşembe günü saat 12.45'te Swissotel'de basın toplantısı düzenleyecek. 2 Eylül Cuma günü Türk Telekom Arena'da oynanacak Türkiye-Kazakistan karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. -Avusturya maçı programı- A Milli Takım, Avusturya maçı için 4 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 14.50'de Viyana'ya hareket edecek. Milli takım teknik heyeti ve futbolcuları, Avusturya seyahati öncesi Swissotel'de Türkiye Futbol Federasyonu sponsorlarından Mercedes-Benz Türk A.Ş. ile sponsorluk sözleşmesinin yenilenmesi nedeniyle saat 12.15'te düzenlenecek törene katılacaklar. Viyana'da Grand Hotel Wien'de konaklayacak Milli Takım, Avusturya maçının hazırlıklarını 5 Eylül'de TSİ 19.00'da Ernst Happel Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 6 Eylül Salı günü Ernst Happel Stadı'nda oynanacak Avusturya-Türkiye müsabakası TSİ 21.30'da başlayacak. A Milli Takım kafilesi, 7 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye dönecek.