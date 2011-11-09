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Millilerin Kasım ayı karnesi ANKARA (A.A)

09 Kasım 2011 13:28

-Millilerin Kasım ayı karnesi ANKARA (A.A) - 09.11.2011 -(A) Milli Futbol Takımı, kasım ayı içinde başarılı bir performans çizmezken, yaptığı toplam 60 maçta, 21 galibiyet, 26 yenilgi ve 13 beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, 17 özel, 43 resmi karşılaşmada rakipleriyle mücadele etti. Resmi maçlarda 13 galibiyet, 20 yenilgi ve 10 beraberlik alan ay-yıldızlılar, özel maçlarda ise 7 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. 30 ayrı rakiple karşılaşan ve 86 gol kaydeden milliler, 98 golü de filelerinde gördü. 17 maçta rakip ağları havalandıramayan Türkiye, 3 mücadeleden de sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. -En'ler- 26 Avrupa, 3 Asya ve 1 Afrika Kıtası olmak üzere 309 ayrı rakiple karşı karşıya gelen (A) Milliler, resmi maçlardaki en farklı yenilgisini 14 Kasım 1984 tarihinde İngiltere karşısında 8-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlılar, en farklı galibiyetlerini 20 Kasım 1949'da Suriye ve 10 Kasım 1996 tarihinde de San Marino önünde 7-0'lık skorlarla tarihe yazdırdı. Türkiye, özel maçlardaki en farklı yenilgisini Fransa karşısında deplasmanda 4-0 ile alırken, en farklı galibiyetlerini ise Pakistan karşısında 7-4 ve Tunus önünde de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. -11 ve 15 kasım tarihleri- (A) Milli Futbol Takımı, 11 ve 15 Kasım tarihlerinde resmi ve özel olmak üzere toplam 7 maçta rakipleriyle karşılaştı. Milliler bu karşılaşmalarda hiç galibiyet alamadı. Ay-yıldızlılar, 7 maçın 5'inde ise gol atmayı başaramazken, sadece 3 maçı beraberlikle tamamladı. Milliler 11 Kasım tarihinde sadece bir maç oynadı. 1987 senesinde Kuzey İrlanda ile yapılan resmi maçta ay-yıldızlılar sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, 15 Kasım'daki karşılaşmalarda 6 maç yaparken, 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde etti.  Bu tarihteki ilk maçında milliler, 1967 yılında o günkü ismi Çekoslovakya ile karşılaştı. Bu resmi müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Milli takım daha sonra ise o günkü ismiyle SSCB ile 1989 yılındaki resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmadan SSCB 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.  1995 yılındaki resmi maçta ise İsveç ile karşı karşıya gelen Türkiye, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fransa ile 2000 yılındaki özel maçta mücadele eden ay-yıldızlılar, müsabakayı 4-0 gibi ağır bir skorla kaybetti. Letonya ile 2003 senesindeki baraj maçına çıkan Türkiye, karşılaşmayı 1-0 kaybederek, bu tarihteki son yenilgisini aldı. Türkiye, 2006 yılında ise son olarak İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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