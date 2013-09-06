Millilerin ilk 11'i belli oldu



A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam Andorra ile karşılaşırken diğer yandan kulaklar Bükreş'ten gelecek haberde olacak. Grupta ikincilik açısından büyük önem taşıyan Romanya-Macaristan mücadelesi Ay-yıldızlıların Brezilya için kaderini belirleyecek.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu mücadelesinde Türkiye, 7. maçında Andorra ile saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.Grupta 7 puanla 4. sırada bulunan ay-yıldızlıların Dünya Kupası yolunda mutlaka kazanması gereken maçı Lüksemburglu hakem Sven Bindels yönetecek.

Fatih Terim, 4 yıl aradan sonra yeniden A Milli Takım'ın başında bir karşılaşmaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar sahada Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Ömer Toprak, Semih Kaya, Caner Erkin, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Nuri Şahin, Arda Turan, Umut Bulut, Burak Yılmaz 11'i ile yer alacak.

A Milli Takım'da soğuk algınlığı bulunan Selçuk İnan, Andorra karşılaşmasında forma giyemeyecek. Selçuk, 10 Eylül'de oynanacak Romanya maçı düşünülerek riske edilmeyecek.

İlk maçata Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden A Milli Takım, 3 puan alarak gruptaki iddiasını devam ettirmek istiyor. D grubunun kritik maçlarından biri de Romanya'da oynanacak. Romanya ile Macaristan, saat 21.00'de kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada alınacak sonuç, milli takımın gruptaki şansının etkileyecek.