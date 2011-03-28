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Spor

MİLLİLERİN HEDEFİ GALİBİYET İSTANBUL (A.A)

28 Mart 2011 14:40

-MİLLİLERİN HEDEFİ GALİBİYET İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Avusturya'ya karşı önemli bir sınav verecek.  Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Pavel Kralovec yönetecek. Kralovec'in yardımcılıklarını Miroslav Zlamal ile Martin Wilczek'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Libor Kovarik. (A) Grubu'ndaki ilk 4 maçında 2'şer galibiyet ve mağlubiyet alan millilerin Avusturya karşısında alacağı sonuç, eleme grubundaki gidişat açısından büyük önem taşıyor.  Grupta 4 maçta 6 puanla 4. durumda bulunan ''Ay Yıldızlılar'', aynı maç sayısıyla 7 puanla 3. durumdaki Avusturya karşısında mutlak galibiyet arayacak. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri (A) Grubu'ndaki puan durumu şöyle: Takımlar       O   G   B   M   A   Y   P  ------------------------------------------ 1. Almanya     5   5   -   -  17   1  15 2. Belçika     5   2   1   2  10   8   7 3. Avusturya   4   2   1   1   9   6   7  4. Türkiye     4   2   -   2   6   6   6 5. Azerbaycan  3   1   -   2   2   9   3 6. Kazakistan  5   -   -   5   -  14   - Grupta diğer maçta ise Belçika ile Azerbaycan yarın karşı karşıya gelecek. Belçika'daki mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

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