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Spor

Millilerin Fransa randevusu yarın VİLNİUS (A.A)

06 Eylül 2011 17:14

-Millilerin Fransa randevusu yarın VİLNİUS (A.A) - 06.09.2011 - Litvanya'da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde 2. tura yükselen Türkiye, E Grubu'nda ilk maçında yarın Fransa ile karşılaşacak. Vilnius Arena'da yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. İlk turda B Grubu'nda yaptığı 5 maçı da kazanan Fransa, 2. tura grup lideri olarak çıktı. Türkiye ise A Grubu'nda yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. oldu. E Grubu'nda yarın saat 15.30'da Almanya-İspanya ve saat 21.00'de de Sırbistan-Litvanya maçları yapılacak. 2. turda F Grubu maçları ise 8 Eylül Perşembe günü başlayacak. -Puan durumu- İlk turda aynı grupta yer alan takımlardan 2. tura çıkan 3 takım, ilk grupta birbirleriyle yaptıkları maçların sonucuna göre 2. tura başlıyor. İlk tur A Grubu'ndan 2. tura çıkan takımlardan İspanya'yı yenen, ev sahibi Litvanya'ya mağlup olan Türkiye, 1 galibiyet, 1 beraberlikle E Grubu'nda 3 puanla 4. sırada yer alıyor.  İlk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fransa, B Grubu'ndan 2. tura çıkan Almanya ve Sırbistan karşısında aldığı 2 galibiyet ve 4 puanla, E Grubu'nun lideri durumunda bulunuyor. İkinci turda A Grubu'ndan gelen 3 takım, B Grubu'dan gelen 3 takımla karşılaşacak. Maçların sonunda grupta ilk 4'e giren takımlar, çeyrek finale yükselecek. Türkiye'nin yer aldığı 2. tur E Grubu'nda puan durumu şöyle: TAKIM              O   G   M   A   Y  P ---------------------------------------- 1.Fransa           2   2   0  173 161 4 2.Sırbistan        2   1   1  171 161 3 3.İspanya          2   1   1  148 144 3 4.Türkiye          2   1   1  133 132 3 5.Litvanya         2   1   1  154 159 3 6.Almanya          2   0   2  129 151 2

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