Millilerin dişine göre!..



2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan kura çekiminde Litvanya, Polonya ve Bulgaristan ile D Grubu'nda yer aldı.





Polonya'nın ev sahipliği yapacağı 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi Polonya'nın başkenti Warşova'da yapıldı.



Eleme grubunda oynadığı 6 maçı da kazanan tek takım olarak finallere katılma hakkını kazanan 12 'Dev Adam' kuraya ikinci torbadan girdi.



D Grubu'nda yer alan millilere ilk torbadan Litvanya, üçüncü torbadan Polonya ve dördüncü torbadan da Bulgaristan geldi.



İlk maçında Polonya ile karşılaşacak A Milliler, daha sonra Bulgaristan ve son olarak da Litvanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların grup maçlarına ise, Vraslow kenti ev sahipliği yapacak.





ERDENAY: İYİ BİR DERECE ALMAK İSTİYORUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay, Polonya'da düzenlenecek 2009 Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak istediklerini belirtti.



Harun Erdenay çekilen kura sonucunda kendilerine rakip olan takımları değerlendirirken, ''Avrupa Şampiyonası güçlü takımların katıldığı çok önemli bir turnuva. Biz de 2010 yılında ülkemizde düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde bu organizasyona çok önem veriyoruz. Polonya'da iyi bir derece alarak Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz'' dedi.



Zorlu bir grupta yer aldıklarını da kaydeden Erdenay, ''Ev sahibi Polonya, Bulgaristan ve Litvanya'nın yer aldığı zorlu bir gruptayız. Ama çapraz eşleşmede karşılaşacağımız rakiplerimiz daha da güçlü. Çok iyi oyuncularımız var ve iyi bir kadro ile oraya gideceğiz. Bizim hedefimiz eleme grubu maçlarında oynadığımız gibi oynayıp başarılı olmak'' şeklinde konuştu.





İspanya, Slovenya, Sırbistan ve Büyük Britanya takımlarının oluşturduğu C Grubu ise, finallerin en zorlu grubu olarak dikkat çekti.



Turnuvada gruplarında ilk üç sırayı alacak takımlar bir üst tura yükselecek. Bir sonraki turda A ve B Grubu'ndan gelecek 6 takım Bydgoszcz kentinde, C ve D Grubu'ndan gelen 6 takım ise Lodz kentinde ayrı bir grup oluşturacak. Çeyrek final, yarı final ve final maçları ise Katowice kenti ev sahipliği yapacak.



Fİnallere katılan son takım ise, Portekiz, Bosna Hersek ve Belçika takımlarının yer aldığı A Grubu'nun birincisi ile İtalya, Fransa ve Finlandya takımlarının bulunduğu B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan takımlar arasında yapılacak maçı kazanan ekip olacak.



2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 7-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.



