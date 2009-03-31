Millilerin 461. sınavı



A Milliler, geride kalan maçlarda 161 galibiyet, 111 beraberlik, 188 yenilgi alırken, toplam 591 gol atıp, 704 gol yedi.





A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da İspanya ile yapacağı 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 6. maçta 461. karşılaşmasına çıkacak.



Türk Milli Takımı, 86 yıllık tarihinde, 242'si resmi, 218'i özel olmak üzere geride kalan toplam 460 maçta 161 galibiyet, 111 beraberlik alırken, 188 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda toplam 591 gol atarken, kalesinde ise 704 gol gördü.





TÜRKİYE İLE İSPANYA YARIN 10. KEZ KARŞILAŞACAK



Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta yarın İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, rakibiyle daha önce 9 kez karşılaştı.



Türk Milli Takımı, FIFA dünya milli takımlar değerlendirmesinde ilk sırada bulunan son Avrupa şampiyonu rakibiyle geçmişte yaptığı 9 maçtan sadece 1'ini kazanırken, 4 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.



4'ü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası elemeleri, 3'ü de özel olmak üzere geride kalan 9 maçta 4 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 12 gol gördü.



İspanya'ya karşı tarihteki tek galibiyetini 1954 yılında alan Türkiye, son 5 randevuda ise rakibine gol bile atamadı.



TERİM'İN 85. MİLLİ MAÇ HEYECANI



Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile yarın İstanbul'da yapacağı 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki 6. maçta 85. milli sınavına çıkacak.



A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk kez 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel maçta çıkan Fatih Terim, daha sonra 1993-1996 yılları arasında görev yaptığı milli takımı, 17 Ağustos 2005'de Sofya'da Bulgaristan ile yapılan özel karşılaşmadan bu yana çalıştırmaya devam ediyor.



Ay-yıldızlılar, (A) Milli Futbol Takımı'nın başında en çok maça çıkan teknik adam unvanını açık ara elinde bulunduran ve sözleşmesi 2012 yılı sonuna dek uzatılan Fatih Terim yönetiminde yaptığı toplam 84 maçta, 39 galibiyet, 25 beraberlik, 20 yenilgi alırken, 123 gol atıp, kalesinde 93 gol gördü.



FATİH TERİM'İN İKİNCİ DÖNEMİ



Türk Milli Futbol Takımı, Fatih Terim'in ikinci döneminde yaptığı 27'si resmi, 23'ü de özel toplam 50 maçtan 22'sini kazandı, 17'sinde berabere kaldı, 11'ini ise yitirdi.