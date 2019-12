-Millileri çok güçlü rakipler bekliyor İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine gidilmesi halinde kendilerini çok güçlü rakiplerin beklediğini vurgulayarak, ''Bu rakiplerle aynı arenada mücadele etmeyi hak etmek için Türkiye'nin kendi sahasında Azerbaycan'ı her koşulda yenmesi gerekiyor. Disiplinimizi 90 dakika boyunca bozmadan, maçın skoru ne olursa olsun duygusallığa kapılmadan sakin şekilde oyunumuzu oynamalıyız'' dedi. Hollandalı teknik adam, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın oynanacak Türkiye-Azerbaycan maçı için TFF tarafından çıkarılan maç günü kitapçığında yer alan yazısında, milli maçla ilgili görüşlerini dile getirdi. Hiddink'in kitapçıkta yer alan görüşleri şöyle: ''Azerbaycan'la Euro 2012 finallerine katılabilme mücadelesindeki en belirleyici maçımıza çıkacağız. Play-off'lara ulaşma yolunda tek hedef galibiyet olacak. Bunun için bizim Azerbaycan'ı yenmemizin yanı sıra Almanya'nın da kendi sahasında Belçika'dan puan alması gerekecek. İki takımı yan yana koyduğumda ve Belçika'nın Almanya'yı en son 1954 yılında mağlup ettiğini aklıma getirdiğimde, Düsseldorf'taki maçta bir sürpriz yaşanabileceğini hiç zannetmiyorum. Avrupa Şampiyonası finallerine gitmemiz halinde bizi çok güçlü rakipler bekliyor. Bu rakiplerle aynı arenada mücadele etmeyi hak etmek için Türkiye'nin kendi sahasında Azerbaycan'ı her koşulda yenmesi gerekiyor. Disiplinimizi 90 dakika boyunca bozmadan, maçın skoru ne olursa olsun duygusallığa kapılmadan sakin şekilde oyunumuzu oynamalıyız. Rakibimizle Ekim 2010'da oynayıp kaybettiğimiz maçtan gerekli dersleri çıkardık. O maçtaki yenilgi, daha sonra hep karşımıza çıktı. Oyuncularımızın bu maçı bir rövanş maçı gibi görüp daha hırslı bir şekilde sahaya çıkacaklarına eminim. Bu da oyuncularıma duyduğum güveni artırıyor. Keyifli bir maç izlemeniz dileğiyle...'' -Hiddink'in 14. sınavı A Milli Futbol Takımı, yarın İstanbul'da Azerbaycan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu 10. ve son maçıyla birlikte, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 14. sınavını verecek. Grupta Almanya ile yapılan son maçta alınan yenilginin ardından eleştirilen Hollandalı teknik adam, ay-yıldızlı ekibin başında şimdiye dek 13 maça çıkarken, Türk Milli Takımı bunlardan 6'sını kazandı, 4'ünü yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı. 9'u resmi, 4'ü özel bu 13 maçta Türkiye toplam 17 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. A Milli Futbol Takımı'nın, 7'si Türkiye sınırları içinde, 6'sı deplasmanda olmak üzere Guus Hiddink yönetiminde yaptığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: /* Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç ---------- -------- ---------------------------- ------- ----- 11.08.2010 İstanbul Özel Romanya 2 - 0 03.09.2010 Astana Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kazakistan 3 - 0 07.09.2010 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Belçika 3 - 2 08.10.2010 Berlin Avrupa Şampiyonası Elemeleri Almanya 0 - 3 12.10.2010 Bakü Avrupa Şampiyonası Elemeleri Azerbaycan 0 - 1 17.11.2010 Amsterdam Özel Hollanda 0 - 1 09.02.2011 Trabzon Özel Güney Kore 0 - 0 29.03.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Avusturya 2 - 0 03.06.2011 Brüksel Avrupa Şampiyonası Elemeleri Belçika 1 - 1 10.08.2011 İstanbul Özel Estonya 3 - 0 02.09.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kazakistan 2 - 1 06.09.2011 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri Avusturya 0 - 0 07.10.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Almanya 1 - 3 */ Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır. -Hedef, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, kalbi ay-yıldız ile çarpan herkes için ana hedefin 2012 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu vurgulayarak, ''Tüm çalışmalarımız ve planlarımız Haziran 2012'de Avrupa'nın en güçlü 16 ülkesi içinde bulunmak'' dedi. Aydınlar, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın oynanacak Türkiye-Azerbaycan maçı için TFF tarafından çıkarılan maç günü kitapçığında yer alan başyazısında, milli maçla ilgili görüşlerini dile getirdi. TFF Başkanı Aydınlar'ın kitapçıkta yer alan görüşleri şöyle: ''Millilerimizin 3 Eylül 2010'da Astana'da başladığı 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri yolculuğu Azerbaycan maçı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da sona eriyor. Azerbaycan A Milli Takımı'nı, 2 yıl aradan sonra bir kez daha Türkiye'de ağırlıyor olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. İki ay içinde 3 milli maçımıza ev sahipliği yapan Türk Telekom Arena'nın Azerbaycan sınavından da başarıyla ayrılacağına eminim. Her zaman belirttiğimiz gibi kalbi ay-yıldız ile çarpan herkes için ana hedef, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda yer almak. Tüm çalışmalarımız ve planlarımız Haziran 2012'de Avrupa'nın en güçlü 16 ülkesi içinde bulunmak. Ekim 2010'da Bakü'de karşılaştığımız Azerbaycan'ı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Centilmenliğin en üst düzeyde olacağı bir maç dilerim.'' -Sarı karta dikkat 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu 10. ve son maçı öncesi ay-yıldızlı ekipte tam 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aday kadroda yer alan 9 futbolcu, yarınki maçta sarı kart görürse, play-off'a kalınması halinde ilk karşılaşmada cezalı duruma düşecek. Elemelerde daha önce yapılan maçlarda birer sarı kart gören Emre Belözoğlu, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Kazım Kazım, Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Yekta Kurtuluş ve Hamit Altıntop, yarınki maçta da sarı kart görmeleri halinde, ay-yıldızlı ekibini grup ikincisi olarak play-off'a kalması durumunda, ilk maçta sahaya çıkamayacak. Elemelerde sarı kart gören diğer oyunculardan Mehmet Topuz, Almanya ve Azerbaycan maçları için belirlenen aday kadroya alınmazken, Selçuk Şahin ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Statü gereği, elemelerde aralıklı da olsa 2 sarı kart gören oyuncular cezalı duruma düşüyor. Grup aşamasındaki kartlar, play-off için de geçerli oluyor.