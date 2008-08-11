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Spor

Millilere Sırbistan uyarısı

2009 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerine hazırlanan Türkiye, Sırbistan ile İstanbul'da oynadığı özel maçı 73-61 kaybetti...

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

A Milli Basketbol Takımı, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Sırbistan, hızlı hücumlarla sayılar bularak, 4. dakikada 6-2 öne geçti. Ancak Türkiye, Fatih'in savunmadaki etkili oyunu ve Hidayet'in üst üste bulduğu sayılarla 5. dakikada skoru 6-6'ya getirdi. Ay-yıldızlılar, iyi savunma yaparak, Ömer Onan ve Ersan ile bulduğu sayılarla oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyottan 15-13 üstün ayrıldı.

İkinci periyoda etkili başlayan Sırbistan özellikle pota altında Perovic ile etkili olarak 6-0'lık bir seri yakaladı ve 13. dakikada 19-15 öne geçti. Türkiye bu dakikalarda baskılı bir oyun ortaya koymasına rağmen savunmada yaptığı basit hatalarla rakibine kolay sayı şansı verdi. Dışarıdan etkisiz atışlar ve bireysel hatalar sonucunda Sırbistan 9-0'lık bir seriyle 18. dakikayı 31-23 önde geçti. Periyot sonlarını doğru milli takım, Semih ile farkı kapatmaya çalışsa da Sırbistan devreyi 35-30 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Türkiye, pota altında Hidayet'in oldukça etkili performansıyla 7-0'lık seri yakalayarak, 22. dakikada 37-35 öne geçti. Ancak konuk takım dış atışlarda Bogdanovic ile sayılar bularak 8-0'lık bir seriyle 24. dakikaya girilirken, skoru 43-37 yaptı. Milliler, daha sonra hızlı bir tempoda geçen oyunda Kerem Tunçeri ile farkı kapatmaya çalışırken, Sırbistan yaptığı hücumlarda sayılar üretince, son çeyreğe 54-49 önde girdi.

Son periyota hızlı başlayan A Milli Takım, Semih'in 3 sayılık basketiyle 32. dakikada skoru 54-54 eşitledi. Ancak ay-yıldızlılar daha sonra savunmada önemli açıklar verirken, Sırbistan pota altında Krstic ve Tripkovic ile etkili oldu ve 36. dakikada 66-58 skor üstünlüğünü yakaladı. Yaptığı hücumlardan sonuç alamayan milliler karşısında Sırbistan, etkili oyunu sürdürerek skor üretmeye devam etti ve karşılaşmadan 73-61 galip ayrıldı.

Daha önce ABD ve Litvanya ile yaptığı hazırlık maçlarını da kaybeden A Milli Takım, Sırbistan karşısında özellikle savunmada önemli açıklar verdi. Milliler, dış atışlarda oldukça etkisiz bir performans sergiledi. Hücumlarda organize ataklar geliştiremeyen ay-yıldızlılarda oyuncuların bireysel özellikleriyle etkili olmaya çalıştığı gözlendi.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 15 sayıyla Semih olurken, milliler yaptıkları 19 üç sayılık atıştan sadece 3'ünü baskete çevirebildi. Ribauntlarda 35-33 üstünlük kuran Sırbistan 10 top kaybedip, 8 top çalarken, ''12 Dev Adam'', 10 top kaybı yapıp, 6 top çaldı.

Öte yandan basketbolseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlarla A Milli Takım'a destekte bulundular.

TÜRKİYE: 61 - SIRBİSTAN: 73

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Semih Vural xx

Türkiye: Sinan x, Cenk x, Kerem Gönlüm x 3, Hidayet xx 13, Fatih x 2, Kerem Tunçeri x 5, Semih xx 15, Ömer Onan xx 9, Ersan x 7, Engin x 1, Ender x 6

Sırbistan: Vujanic x 3, Tepic xx 7, Tripkovic xx 7, Velickovic xx 7, Krstic xxx 12, Teodosic xxx 12, Kecman x 2, Erceg x, Markovic x 2, Perovic xxx 12, Bogdanovic xx 9, Cvetkovic x

1. Periyot: 15-13

Devre: 35-30 (Sırbistan lehine)

3. Periyot: 49-54

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