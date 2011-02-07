-MİLLİLERE DESTEK ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, 2012 Avrupa Şampiyonası yolunda herkesin milli takıma destek olaması gerektiğini ifade ederek, ''Daha 4 maç oynandı, kaybedilmiş hiçbir şey yok'' dedi. Okan Buruk, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, bu gruptan çıkabilecek güçlerinin olduğuna inandığını vurgulayarak, ''Son maçlardan sonra grupta birinci olmak biraz zorlaştı. Avusturya ve Belçika bizim rakiplerimiz gibi görünüyor. Bunların üstünde grubu bitireceğimize inanıyorum'' diye konuştu. Kendisinin milli takımda görevinin oyunculara destek vermek olduğunu belirten Okan, şu anda bütün Türkiye'nin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Buruk, 29 Martta oynayacakları Avusturya maçına çok önem verdiklerini ve şu an için tek hedeflerinin o karşılaşmayı kazanmak olduğunu kaydetti. Okan Buruk, ''Pierre Van Hooijdonk ile birlikte çalışacaksınız, bu konuda ne düşünüyorsun?'' şeklindeki bir soruyu da şöyle yanıtladı: ''Pierre, yurt dışındaki oyuncularımızın özellikle saha dışındaki bir nevi mentörü olacaktır. Onlara destek verecek. Bu yelpazeyi geniş tutmalıyız. Yurt dışındaki oyuncuları, onların yaşantılarını anlamak zorundayız. Çünkü zaman zaman kültür farklılıkları oluyor, sorunlar çıkabiliyor. Onları en iyi anlayacak kişi Pierre, inşallah o da en iyi şekilde Türkiye'ye hizmet eder.''