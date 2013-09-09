Millilere Arda ve Gökhan şoku

Romanya maçına hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nda, Arda Turan ve Gökhan Gönül üst solunum yollarındaki enfeksiyonla mücadele ediyor.



Salı günü oynanacak ve grup ikinciliği açısından çok büyük önem taşıyan maçın son idmanı Kasımpaşa Kulübü'nün Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılırken, takımda Arda Turan ve Gökhan Gönül şoku yaşanıyor.

Üst solunum yolunda enfeksiyon bulunan iki futbolcu, yüksek ateş nedeniyle antrenmana çıkmadı. Serum tedavisi uygulanan ve otelde dinlenen iki oyuncunun durumlarının maç saatinde belli olacağı ancak Romanya karşılaşmasında oynamalarının zor olduğu belirtildi.

Öte yandan bu akşamki idmanda Burak Yılmaz ve Mustafa Pektemek sakatlandı.

TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde taktik çalışması yapıldığı bildirildi. Açıklamada, antrenmanın basına kapalı bölümünde sağ ayağı burkulan Burak ve sağ dizine darbe alan Mustafa'nın antrenmanı yarıda bıraktığı kaydedildi.



Romanya yolculuğu yarın



A Milli Takım, Romanya ile oynayacağı karşılaşma için yarın saat 12.00'de Bükreş'e hareket edecek. Romanya maçının son çalışması Bükreş'teki Ulusal Stat'ta saat 19.00'da başlayacak. Antrenmandan önce saat 18.30'da Fatih Terim maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı yapacak. Romanya-Türkiye maçı 10 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak.