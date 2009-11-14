Millilere 27 milyon TL'lik vergi cezası!

T24 - 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olan millilerimize verilen 368’er bin liralık primlerinin vergisini ödemeyen futbolculara kesilen 23 milyon liralık ceza onanırken, faiziyle birlikte 27 milyon liraya çıktı.



İstanbul 1 Nolu Vergi Mahkemesi, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore’de yapılan Dünya Kupası’nda üçüncü olan A Milli Takım üyelerine kesilen 23 milyon liralık vergi cezasını onadı. Ayrıca 23 milyon liralık cezanın, işleyen aylık yüzde 2,5 faizlerle 27 milyon liraya yükseldiği bildirildi.

Danıştay’dan yaklaşık 1 yıl sonra çıkacak kararın olumsuz olması halinde bu miktarın 35 milyon lirayı bulacağı da hatırlatıldı. Sözkonusu ceza, futbolculara ve o dönemin yöneticilerine yansıtılmayacak, mevcut federasyonun bütçesinden ödenecek. Federasyon ise, cezanın kaldırılması için Danıştay’a başvurdu.



Vergisi yabancı ülkede değil Türkiye'de yatırılmalı



Duyanları hayrete düşüren olayda şu gelişmeler yaşandı: Federasyon önce, ay yıldızlı ekibe ödediği toplam 368 bin liralık tutarın, vergilendirilmiş olduğunu bildirdi. Gerekçe olarak da, FIFA’nın başarı primi diye federasyona verdiği 9 milyon İsviçre Frangı’nın, G. Kore ve Japonya’da vergisinin yatırıldığı gösterildi. Ancak Beşiktaş Vergi Dairesi, bu primlerin Türkiye’de de vergilendirilmesi gerektiğini saptadı.



Aradan geçen yıllarla konunun çıkmaza girmesi üzerine, geçen yıl Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu devreye sokuldu. Komisyon, cezayı faizi ile 8 milyon 172 bin lira olarak belirledi. Ancak Beşiktaş Vergi Dairesi bunu kabul etmedi. Bunun üzerine federasyon, vergi mahkemesi nezdinde dava açtı. Mahkemede miktarı 22 milyon 972 bin 443 lira olarak belirledi.