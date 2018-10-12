Millilerden umut verici provada gol bulamadı

Türkiye ile Bosna Hersek arasında oynanan hazırlık karşılaşması berabere sona erdi. İlk yirmi dakikada Bosna Hersek'in, kalan bölümde ise Türkiye'nin net fırsatlar bulduğu mücadele, yüksek temposuna rağmen golsüz sona erdi.

Rusya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi Bosna Hersek ile karşılaşan Türkiye, etkili oynamasına rağmen 0-0 beraberliğe razı oldu. Rize’de oynanan maçta oldukça istekli görünen ve hücumda net fırsatlar bulan, gol pozisyonlarını değerlendiremeyince galibiyeti kaçırdı.

UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı ilk iki maçta futbol olarak bekleneni veremeyen Türkiye’nin, Bosna Hersek karşısında nasıl bir futbol ortaya koyacağı merak ediliyordu. Rusya’ya evinde yenilen, İsveç karşısında ise 2-0’dan gelerek 3-2 kazanan Türkiye, iki maçta da futbol olarak beğenilmemişti. Genç ve istekli bir kadro kurmak istediğini belirten Mircea Lucescu’nun yeni takımının Bosna Hersek karşısındaki futbolu göz doldurdu.

İlk yirmi dakikada Bosna Hersek’in net fırsatlar bulduğu karşılaşma, taraftarlara “Aman fark yemeyelim” dedirtirken, daha sonra Türkiye’nin ortaya koyduğu futbol “Farkı kaçırdık” yorumlarına neden oldu. Yüksek tempoda oynayan, savunmayı önde kuran, hızlı hücuma çıkan, sağlı sollu ortalarla, uzaktan şutlarla, ara paslarıyla pozisyonlar bulan Türkiye, Rusya maçı öncesi herkesi heyecanlandırdı. Türkiye, girdiği birçok gol pozisyonunu değerlendiremese de oynadığı futbolla uzun yıllar sonra gözlerin pasını sildi.

UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç karşısında 2-0 geriden gelerek alınan 3-2’lik galibiyet sonrası ilk kez hazırlık maçında bir araya gelen milliler, maça beklenenin altında bir özgüvenle başladı. Özellikle savunmada yapılan basit hatalar, karşılaşmanın ilk 20 dakikasında Bosna Hersek’in net fırsatlar yakalamasına neden oldu. Daha sonra oyunda dengeyi kuran ve daha istekli bir görüntü sergilemeye başlayan Türkiye, ilk yarının geride kalan bölümünde Bosna Hersek kalesinde etkili olmaya başladı. Oğuzhan ve Enes ile girilen net fırsatlar, Hakan ve Cengiz’in uzaktan şutları ile gol arayan Türkiye, yer yer kaleci Sehic’i geçemezken, yer yer de kaleyi tutturmakta başarılı olamadı.

Karşılıklı ataklar ve yüksek tempo ile geçilen karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Mircea Lucescu’nun defansif oyun anlayışından uzak bir görüntü sergileyen Türkiye, ilk yarıda izleyenlere ümit verdi. Daha önceki maçlarda topa sahip olsa da net fırsat bulmakta zorlanan Türkiye, Bosna Hersek karşısında bu sıkıntısını aşmış bir görüntü sergiledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da Türkiye, etkili futbolunu sürdürdü. Savunmayı öne çıkararak alan daraltan Türkiye, 60. dakikadan sonra rakip kalede net fırsatlar yakalamaya başladı. Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile iki önemli fırsattan yararlanamayan Türkiye, mücadeleden beraberlikle ayrılmaya razı oldu.