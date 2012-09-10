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Spor

Millilerde tek eksik Ömer Toprak

Ay-yıldızlılar bu bölümde ısınma çalışmalarının ardından pas organizasyonları yaptı

10 Eylül 2012 01:07

A Milli Futbol Takımı, 2014 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda 11 Eylül Salı günü Estonya ile yapacağı ve Star TV'den ekranlara gelecek maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Milli takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çalışırken, antrenmanın başındaki yarım saatlik bölüm basın mensuplarına açık tutuldu.

Eleme grubunda Hollanda ile yapılan maçta ayaklarına aldığı darbelerden dolayı sağ ve sol alt baldırında ödem oluşan Ömer Toprak antrenmana katılmadı. Ömer, kamp yapılan otelde fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile yönetim kurulu üyelerinden Milli Takımlar Komitesi Başkanı Selim Koray ve Milli Takımlar Komitesi Üyesi Hakan Kanık da izledi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Stat ve Tesisler Sorumlusu Ömer Temelli, antrenman sırasında federasyon yönetim kurulu üyelerinin yanına gelerek sohbet etti.

A Milli Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

 

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