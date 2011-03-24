-MİLLİLERDE AVUSTURYA MESAİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde 29 Mart Salı günü Avusturya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulurken, futbolcular bu bölümde ısınma hareketleri yaptı. Milli takımda, sağ ayak bileği dış yan bağlarında zorlanma olan Kazım bugünkü antrenmanda da yer almadı. -ÖZGENER DE İZLEDİ- Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener de (A) Milli Takım'ın antrenmanını izledi. Federasyon başkan vekili Lutfi Arıboğan ve yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl ile birlikte çalışmayı takip eden Özgener, teknik direktör Guus Hiddink ile saha kenarında bir süre sohbet etti. Milliler, yarın Fiyapı İnönü Stadı'nda yapacakları antrenmanla Avusturya maçının hazırlıklarını sürdürecek. -BAKAN ŞİMŞEK STADI GEZDİ- Bu arada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, millilerin antrenmanı öncesi Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda incelemelerde bulundu. (A) Milli Takımı'nın antrenmanı öncesi Kasımpaşa Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz ve beraberindekilerle beraber stadı gezen bakan Mehmet Şimşek, daha sonra stattan ayrıldı.