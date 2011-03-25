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Spor

MİLLİLER AVUSTURYA MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 21:11

-MİLLİLER AVUSTURYA MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda 29 Mart Salı günü İstanbul'da Avusturya ile karşılaşacak (A) Milli Takım, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.   Teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde, Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın başındaki yarım saatlik bölümü basın mensuplarına açık tutulurken, futbolcular eksiksiz olarak çalışmada yer aldı.  Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl da antrenmanı izledi. (A) Milli Futbol Takımı'nın yarın sabah Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapması planlanan antrenmanın, kamp yapılan Swissotel'e alındığı, futbolcuların kondisyon salonunda basına kapalı olarak çalışacakları ve ardından teknik toplantı yapılacağı açıklandı.

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